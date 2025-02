A petto nudo, Rkomi si presenta sul palco del Festival di Sanremo 2025 per cantare il suo brano, “Il ritmo delle cose”. Il suo brano piace sui social, e i commenti che arrivano sono piuttosto positivi. “Rkomi ha spaccato”, commenta un utente su X. E ancora, commentando l’esibizione successiva, Simona scrive: “Preferisco la canzone di Rkomi, rimane nella testa”, e dando i voti ai concorrenti gli dà un ben 7.5. “Bellissima la canzone di Rkomi”, scrive Sofi.

“Tra tutte ho preferito la canzone di Rkomi” è invece il commento di Anny. In generale, comunque, opinione condivisa è che la canzone dell’artista milanese possa diventare un tormentone. “Secondo me spaccherà in radio” scrive un altro utente su X. Sono tutti positivi, dunque, i commenti arrivati nei confronti dell’ex giudice di X Factor, che partecipa per la seconda volta a Sanremo 2025. Dopo l’esibizione, Rkomi ha ricevuto i fiori di Sanremo da Gerry Scotti, che ha abbracciato emozionato, dopo aver sciolto la tensione della prima volta sul palco in questo 2025.