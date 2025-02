Tra gli artisti in gara a Sanremo 2025, c’è anche Rkomi, pseudonimo di Mirko Manuele Martorana. Dopo un periodo di pausa, il noto cantante ha deciso di ‘tornare col botto’, portando al Festival della Canzone Italiana il brano Il Ritmo delle Cose. Ma, cosa si cela dietro il suo particolare nome d’arte? Rkomi non è altro che l’anagramma del suo vero nome. Difatti, invertendo le sillabe, la parola Mirko si trasforma in Rkomi. Tuttavia, dietro questo banale particolare linguistico, c’è anche un altro significato decisamente più profondo.

All’inizio della sua carriera, il cantautore si faceva chiamare “R’Komi“. Ebbene, quell’apostrofo non era una casualità, bensì un chiaro riferimento alle sue origini musicali, radicate nel rap contaminato da sonorità RnB. Un dettaglio importante, che fa intuire come sia evoluta la sua musica negli ultimi dieci anni. In realtà, l’artista non è l’unico ad aver usato uno pseudonimo simile. Tra i colleghi rapper della sua generazione, questo slang linguistico è piuttosto diffuso. Ad esempio Lazza spesso si fa chiamare “Zzala”, mentre Tedua in passato era conosciuto come “Duate”. “È un gioco identitario che permette di reinventarsi senza perdere il legame con le proprie radici”, ha spiegato un linguista.

Il passaggio da “R’komi” all’attuale nome d’arte “Rkomi” ha segnato un vero e proprio spartiacque nella carriera artistica del cantante, segnando il passaggio da un sound prettamente urban e rap ad uno più pop e rock. Anche grazie a questo “switch”, l’ex giudice di X Factor è riuscito a conquistare un pubblico più ampio, posizionandosi tra i nomi di maggior rilievo nell’attuale panorama musicale italiano. Il suo album “Taxi Driver” ha avuto un successo straordinario, consolidato poi dalla partecipazione a Sanremo nel 2022 con il brano Insuperabile.

A seguito di una lunga pausa, il cantautore torna all’Ariston con la canzone “Il ritmo delle cose“, dove parla del caos della vita e della necessità di ritrovare un’armonia interiore. “Sentivo il bisogno di accogliere il mio ritmo”, ha spiegato lo scorso dicembre a Sarà Sanremo, raccontato di come abbia deciso di accettare il “disordine” piuttosto che evitarlo. La sua esibizione è sicuramente una delle più attese di questo Sanremo 2025, considerando che i suoi fan aspettano da molto tempo di ascoltare la sua nuova musica. Nella serata delle cover, inoltre, duetterà con Francesca Michielin su “La nuova stella di Broadway“, pezzo di Cesare Cremonini.