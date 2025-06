Annullato il tour di Rkomi, che dopo l’esplosione di un successo incredibile ha ‘deluso’ i fan con un colpo di scena che ha lasciato tutti senza parole. I fan hanno scoperto che il cantante non si esibirà nei concerti programmati dopo una strana mail anonima che ha avvisato tutti della sua assenza. Molto strano, no? “Gentile Cliente, ti informiamo che le seguenti date del tour sono state annullate“, svela la lettera arrivata a chi si era iscritto al tour.

In poche parole, Roma, Milano e Bologna non ospiteranno il celebre cantante nelle loro località a causa di questa spiacevole sorpresa. Protagonista dell’ultimo Sanremo, Rkomi ha presentato da pochissimo un nuovo album intitolato “Decrescendo” ma il tour non è andato in porto. A svelare tutto è stata Selvaggia Lucarelli in una delle sue newsletter – bomba dove ha scritto quello che sarebbe il vero motivo dietro alla scelta di Rkomi di abbandonare la nave e lasciar perdere i suoi concerti di questo periodo. Andiamo a scoprire cos’ha detto e quale sarebbe secondo lei la causa del tour cancellato.

Rkomi si ritira dalla scena? Arriva conferma di Selvaggia Lucarelli: io so perchè ha annullato il tour

Secondo Selvaggia Lucarelli, Rkomi si sarebbe tirato indietro dal tour programmato per via del fatto di avere differenze di vedute sostanziali con il suo manager. Sembra infatti che lui volesse una serie di concerti più tranquilli, intimi e raccolti, mentre invece il Live Nation non fosse d’accordo con la sua scelta. Proprio per questo motivo, sarebbero nate incomprensioni molto pesanti tra lui e il management con problemi piuttosto pesanti tanto da portare il cantante a ritirare tutti i biglietti venduti e mandare la mail sospetta e soprattutto anonima del cambio di programma. Lunedì prossimo, però, verranno riviste le date del tour in teatro e saranno ben 18. Si partirà da Milano.