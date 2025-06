Rkomi, dall’annullamento del tour estivo all’annuncio dei teatri in autunno

Negli ultimi giorni i fan di Rkomi sono stati sorpresi da una spiacevole notizia: l’annullamento del tour estivo in programma nei prossimi mesi, oltre alle tre date nei palazzetti di Bologna, Milano e Roma previste per ottobre. La comunicazione è arrivata per mezzo di una mail anonima in cui venivano informati i fan, che avevano acquistato i biglietti, che tutte le date del tour sono state annullate. Selvaggia Lucarelli, per mezzo della sua newsletter, ha spiegato che la motivazione sarebbe legata a differenze di vedute tra il cantante e il suo management.

Rkomi è reduce dalla pubblicazione del suo ultimo album in studio, intitolato Decrescendo, e il tour estivo sarebbe stata la perfetta occasione per portare la sua musica, vecchia e nuova, in giro per l’Italia. Ma è notizia delle ultime ore che il cantante non si sta prendendo una pausa dalle scene, anzi, ha rivoluzionato la programmazione delle date con l’annuncio di un nuovissimo tour previsto per l’autunno, ma questa volta nei teatri: si chiamerà Mirko nei teatri.

Rkomi sbarca nei teatri: l’annuncio e le reazioni del web

“Questo tour non sarà solo una serie di concerti. È un viaggio nell’anima. E io, ogni sera, ci metto la mia. Quando le luci si abbassano, il teatro ascolta. E io, ogni sera, racconterò chi sono. Ci vediamo lì. A luci spente“, ha scritto Rkomi su Instagram annunciando un nuovo tour nei teatri previsto per l’autunno. La prima data sarà una premiere al Teatro Arcimboldi di Milano prevista per il 17 ottobre, cui faranno seguito altre 14 date nei teatri italiani tra novembre e dicembre.

La notizia è stata accolta positivamente dai fan, inizialmente preoccupati di non poter ascoltare il proprio beniamino in concerto in seguito alla cancellazione del tour estivo. Tuttavia in molti su X lamentano la poca efficienza nella gestione della situazione, come il commento di un utente: “Questa cosa del tour annullato di Rkomi gestita malissimo, sono rimasta proprio delusa“. E ancora: “Sono felice Rkomi possa fare quello che vuole e che gli piace, rendendo il tour più intimo e privato ma a me, purtroppo, non va giù il fatto che abbia cancellato il tour così dal nulla senza dire una parola“.

