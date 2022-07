Rkomi avvistato con una bionda: chi è?/ “Con Paola Di Benedetto non è mai iniziata”

Paola Di Benedetto e Rkomi: si sono lasciati?

È già finita la storia tra Paola Di Benedetto e Rkomi? Solo qualche settimana fa i due si scambiavano baci per le vie di Milano, prontamente fotografati dai paparazzi, e sono uscirti a cena con Fedez e la moglie Chiara Ferragni. Secondo le ultime indiscrezioni i due si sarebbero lasciati. Deianira Marzano ha rivelato un particolare interessante su Paola: “Si vocifera che lei già frequenti un altro. Storia durata poco, manco il tempo di iniziare”. Secondo The Pipol sarebbe stato il cantante e giudice di X Factor 2022 a lasciare Di Benedetto perché “allergico alla sovraesposizione mediatica e al gossip”. È davvero questo il motivo che ha portato alla fine della loro brevissima relazione? Nelle ultime ore a Deianira Marzano sono arrivate nuove segnalazioni che riguardano il cantante milanese.

Rkomi avvistato con una bionda: chi è?

“Ciao Deianira venerdì sera ho visto Rkomi con una bionda che camminavano abbracciati. Ho fatto la foto solo dopo. Finita con Paola?”, ha segnato una fan, inviando a Deianira Marzano una foto di Rkomi per strada insieme a una misteriosa bionda. Miss Gossip, come si è rinominata la Marzano, ha subito condiviso la segnalazione con i suoi follower, aggiungendo: “È una sua amica! Detto ciò comunque con Paola non è mai iniziata”. Sui social in molti ironizzano sulla durata della relazione tra la speaker radiofonica e il cantante: “È durata come un gatto in tangenziale” e “Giusto il tempo di una copertina!”, hanno scritto due utenti su Instagram.

