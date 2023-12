Rkomi cade di faccia al concerto, video virale/ L’ironia social sulla brutta disavventura del cantante

Rkomi prede l’equilibrio e cade rovinosamente di faccia durante il concerto: come sta

Rkomi e Irama stanno infiammando i palazzetti con il loro tour in giro per l’Italia ma durante il concerto dell’ultimo live a Roma c’è stato un brusco imprevisto. Rkomi ha perso l’equilibrio ed è caduto per terra. Il giovane cantante si stava esibendo con il celebre brano La coda del Diavolo, successo dei mesi scorsi in coppia con Elodie. Durante la performance ha iniziato a saltellare ma ha perso l’equilibrio finendo con la faccia a terra. Si è rialzato immediatamente e con grande professionalità ha continuato a cantare.

Nonostante la caduta sia stata particolarmente maldestra, i video dell’incidente lo dimostrano, Rkomi ha continuato lo show come se nulla fosse successo e per fortuna, stando anche al silenzio delle ore successive, sembra proprio che non abbia riportato niente di grave. La caduta, però, è stata immortalata in un video che è diventato immediatamente virale scatenando le ironie del web.

Rkomi cade sul palco, il video diventa virale: l’ironia e i meme del web

Durante il tour con Irama, Rkomi è caduto rovinosamente faccia a terra sul palco. Il video della caduta è diventato subito virale scatenando battute e sarcasmo. Molti utenti hanno trasformato l’incidente in un meme. Alcuni commenti li riporta il FattoQuotidiano Magazine. Un utente ha scritto: “Al suo posto io avrei riso a terra fino a piangere” mentre un altro ha ironizzato: “Io mentre mia mamma lava a terra.” Ed infine qualcun altro ancora ha elogiato la sua professionalità nel rialzarsi subito e continuare lo show.

Aldilà della caduta, Rkomi e Irama sono impegnati nel No Stress Tour che ha esordito lo scorso 18 novembre con la prima data di Conegliano ma toccheranno varie parti di Italia. I due artisti portano sul palco non solo i loro brani in duetto ma anche quelli da solisti come Nero o Ovunque sarai per Irama e Dieci Ragazze e Maleducata per Rkomi. Il concerto all’insegna del divertimento, del ballo ma anche di romanticismo dove si spazia dalle loro grandi hit alle ballad più romantiche.

un thread di video della caduta di rkomi da diverse angolazioni per bedere quando sono triste pic.twitter.com/Qmqy552aqg — yellowluv (@ourfinehouse7) December 3, 2023













