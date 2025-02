Il sospetto che cantasse in corsivo è sorto sin dalle prime esibizioni di Rkomi, ora però la questione diventa seria. Le vocali sono troppo aperte, in maniera fin troppo evidente, e i social riaccendono la polemica, soprattutto dopo la presentazione di Alessandro Cattelan. Infatti, quando doveva introdurre l’esibizione, ha scherzato con Carlo Conti riguardo la sua perfetta conoscenza del titolo della canzone, “Il ritmo delle cose“.

Peccato, però, che poi l’abbia “scimmiottato”, riproducendo la pronuncia di Rkomi che sembra appunto il corsivo. “Alessandro Cattelan ha un corsivo perfetto e ha parlato con lo stesso tono di voce di Rkomi“, hanno fatto notare infatti sui social alcuni utenti.

RKOMI E L’ESIBIZIONE IN “CORSIVO” A SANREMO 2025

C’è anche chi ha preso le difese di Rkomi, facendo notare la bellezza della canzone, che però rischia di passare in secondo piano per la polemica appunto sul corsivo. Altri, invece, lo hanno difeso facendo notare che probabilmente stavolta ha usato meno il corsivo.

Sottigliezze, la questione resta e forse andrà affrontata da Rkomi, sulla cui bravura e talento non c’è ovviamente nulla da dire. “Povero Rkomi che si è sentito chiamare Erkomi, Arkomi, Er Komi per una settimana. Poi per forza che uno canta in corsivo“, ma questa scusa non regge…