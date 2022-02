RKOMI, CHI È E CARRIERA/ “Mai conosciuto mio padre. Mamma è il mio orgoglio”

Rkomi si racconta a Verissimo e si apre su aspetti molto privati della sua vita come la mancanza di un padre nella sua vita. “In realtà io mi sono sempre sentito fortunato. – ha ammesso il cantante – Io non sono mai stato abituato ad averla questa presenza quindi la mancanza in se non c’era. A 18 anni mi sono detto che era il momento di conoscerlo, però poi mi passò, mi sono lasciato confondere da tutte le cose che avevo da fare.” Il cantante ha quindi aggiunto che: “Non l’ho mai conosciuto quindi, ma ho visto tante sue fotografie. Non ne sento il bisogno ora di conoscerlo. Mamma è stata una super mamma, lei è orgogliosa di me come io di lei.” ha aggiunto Rkomi, che ha anche un fratello più grande di nove anni. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Rkomi ospite di Silvia Toffanin nel programmo pomeridiano “Verissimo“. Il rapper torna in televisione dopo l’ottima prova fornita a Sanremo 2022 con “Insuperabile“, uno dei nuovi brani che va ad arricchire “Taxi Driver“, l’album dei record, mantenendone inalterato lo spirito. Tra le otto tracce troviamo i featuring di Dargen D’Amico (Maleducata), di Karakaz (Ho paura di te), di Elodie (La coda del diavolo) e anche una reinterpretazione di un classico di Vasco Rossi (Fegato Fegato spappolato), riproposto anche per la serata delle cover. Nel suo album troviamo anche le collaborazioni di Tommaso Paradiso, Gazzelle, Ariete, Irama, Shablo, Sfera Ebbasta, Roshelle, Dardust, Ernia, Gaia, Tommy Dali, Chiello. Con questa sua ultima fatica Rkomi ha compiuto una personale metamorfosi artistica, mettendo in mostra la sicurezza che gli derivava da anni di scrittura nel rap e la freschezza di chi si approcciava per la prima volta al cantautorato.

L’ultimo album di Rkomi si chiama “Taxi Driver” ed è stato pubblicato nel 2021. L’album è stato il più venduto in Italia durante il corso del 2021. L’autorevole rivista Rolling Stone, tuttavia, lo ha collocato solamente al dodicesimo posto della classifica dei 20 migliori dischi italiani dell’anno. Per la precisione “Taxi driver” è stato pubblicato il 30 aprile 2021, ma annunciato dal rapper il 1° aprile 2021, dopo aver condiviso sui social un video che richiama il cult cinematografico Taxi Driver di Martin Scorsese. Nel concept video Rkomi si ritrova durante la notte a dover accompagnare a destinazione gli artisti che hanno duettato con lui nel disco. Il 28 gennaio 2022 è stata pubblicata la riedizione dell’album, intitolata “Taxi Driver +” e contenente un disco aggiuntivo composto da otto inediti, tra cui “La coda del diavolo” e il brano presentato in concorso a Sanremo 2022, un ulteriore disco contenente le tracce dell’album Taxi Driver (MTV Unplugged).

