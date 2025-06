Il capoluogo meneghino vanta una tradizione importante in termini di talenti sfornati per il mondo della musica; è nato a Milano anche Rkomi – classe 1994 – che negli ultimi anni si è messo in evidenza tra gli artisti più influenti della discografia italiana. Oggi vive forse una fase nuova dal punto di vista artistico, più cantautorale rispetto al genere che lo ha visto primeggiare agli albori ovvero il rap. I suoi primi passi lo legano ad un altro volto di successo, Tedua; suo amico di infanzia e con il quale si è appunto inserito nella scena artistica. Da qui parte la gavetta di Rkomi che arriva a pubblicare il suo primo album da solista nel 2017 riscuotendo fin da subito un particolare riscontro. Si susseguono così una serie di collaborazioni e singoli che scalano in poco tempo classifiche e gusto degli appassionati, fino al suo esordio a Sanremo nel 2022, esperienza bissata lo scorso anno.

Proprio in riferimento alla sua ultima esperienza a Sanremo 2025, Rkomi ha messo in evidenza qualcosa di decisamente spiacevole e che tira in ballo il suo particolare stile canoro. Molti hanno notato una cadenza particolare, sicuramente molto personale; la sua sfortuna – come tra l’altro anche da lui sottolineato – è stata quella di avere una somiglianza con un meme dei social portato in auge da una nota tiktoker – Elisa Esposito – che ha praticamente brevettato il ‘corsivo’ parlato. “Mi è dispiaciuto che di tutto il mio brano, ‘Il ritmo delle cose’, l’unica cosa venuta fuori sia quella” – raccontava il cantante a Gianluca Gazzoli – “Ho sempre avuto questa pronuncia… C’è stata una sorta di bullismo ma fortunatamente sono cose che ho già superato”.

Il mondo del gossip, quando si tratta di volti noti della musica italiana, avanza con ulteriore insistenza. Non sfugge alle curiosità di cronaca rosa anche Rkomi, tornato al centro dei riflettori negli ultimi mesi proprio grazie alla sua nuova partecipazione a Sanremo 2025. Il cantante non ha mai parlato apertamente della sua vita sentimentale ma pare condivida da circa un anno l’amore con la fidanzata Viviana Vogliacco.

Eppure, un piccolo regalo ai fan lo aveva fatto; Rkomi, lo scorso mese di novembre, ufficializzò Viviana Vogliacco come sua fidanzata con un tenero scatto sui social. Il più romantico dei viaggi, a Parigi, e la foto di un bacio a rendere evidente la tenerezza della nuova liaison. A distanza di mesi hanno centellinato i contenuti di coppia ma non vi sono basi per credere che non siano oggi più legati che mai. Tra l’altro, la fidanzata di Rkomi – come racconta Fanpage – ha una parentela altrettanto nota; cugina di Alessandro Vogliacco nonchè attuale marito di Virginia Mihajlovic.

