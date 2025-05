Rkomi torna a parlare della sua ultima fatica discografica, il cantante reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo con la canzone Il ritmo delle cose, che non ha ottenuto fortuna in classifica, al contrario di quanto accaduto in rotazione radiofonica nei mesi successivi. Per Rkomi è dunque tempo di godersi ora il nuovo album, che continua a macinare ascolti e suscitare interesse. In una intervista concessa a Vanity Fair, soffermandosi sul brano L’ultima infedeltà, il cantante ha colto l’occasione per raccontare il tema centrale del brano: “Era il primo peso che volevo togliermi. Avevo nove anni, ho provato una rabbia senza senso, sarei voluto intervenire. Mi ha fermato mio fratello grande”.

Osvaldo Paterlini, cihi è il marito di Orietta Berti/ La cantante: "è il mio punto di riferimento da sempre"

Sempre riguardo alla sua famiglia, Rkomi ha dichiarato: “Sarà che quella persona, in qualche modo, era entrata nella nostra famiglia, la vedevo come esterna. Non ho mai conosciuto mio padre, se n’è andato che avevo un anno, ma non mi sono mancate figure di riferimento maschili forti”.

Rkomi e la verità sulla canzone di Sanremo

Il suo brano Il ritmo delle cose si è classificato nell’ultima posizione al Festival di Sanremo, scatenando anche diversi pareri contrastanti nel corso delle settimane. Per il cantante e rapper è però tempo di dire la sua sul pezzo, che continua a macinare numeri positivi sulle piattaforme streaming in questi mesi:

Alessandro e Annunziata, chi sono i genitori di Teresa Langella/ "Sono la mia spalla, amore incondizionato"

“Ho osato troppo, probabilmente. Volevo fare una piccola rivoluzione e non ne sono stato capace. Il pubblico si aspettava un’altra Insuperabile, ma non avrebbe avuto senso” le parole di Rkomi sul pezzo che in qualche modo ha segnato un momento di rottura con le sue produzioni passate.