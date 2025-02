Il ritmo delle cose a Sanremo 2025: Rkomi “rimandato” dal web ma ha ancora una chance

Intrigante ma non del tutto convincente, per certi versi quasi irritante: è questo il sunto delle opinioni che emergono dopo la prima serata di Rkomi a Sanremo 2025 con Il Ritmo delle cose. Il suo brano lascia un po’ l’amaro in bocca, perché forse poteva essere più incisivo. Gli occhi dei maligni, però, si sono soffermati su altri dettagli e su quegli effetti stani che hanno indebolito la posizione di Rkomi.

Significato testo Il ritmo delle cose di Rkomi/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2025)

E basterebbe farsi un giro su Twitter e sui vari social per vedere che la critica più gettonata rivolta al cantante è quella di cantare in corsivo. Tra parodie, prese in giro e stoccate, la canzone di Rkomi scivola nel dimenticatoio e sembra far breccia solo nel cuore dei ‘true fan’. “Ha cantato in corsivo”, la provocazione continua di utenti e addetti ai lavori. Ma è davvero così?

ABITI SANREMO 2025, 2ª SERATA: STILISTI E LOOK CANTANTI/ Simone Cristicchi elegantissimo, fantasia fiori blu

Rkomi, Sanremo 2025: il Ritmo delle cose non decolla?

Questa sera, mercoledì 12 febbraio, Rkomi può cercare di invertire la tendenza e riprendere la fiducia e l’attenzione di che nella prima serata lo ha snobbato. C’è chi lo ha paragonato a Sangiovanni, chi alla celebre influencer che ha “inventato” la parlata in corsivo e chi, invece, cerca di essere più comprensivo e vedere il bicchiere mezzo pieno.

D’altra parte Il ritmo delle cose di Rkomi non è una brutta a canzone e merita un secondo ascolto a Sanremo 2025. Vedremo se Rkomi riuscirà a far ricredere gli scettici o se, quest’ultimi, proveranno a soffermarsi più sul brano che sull’outfit o le vocali aperte del cantante. I fan, nel frattempo, stanno facendo sentire tramite i social il proprio sostegno all’artista, spolliciando di like il video dell’esibizione (clicca qui per rivederla su Raiplay). Appuntamento dunque fissato per questa sera, su Raiuno.

Rkomi a Sanremo 2025 a petto nudo/ "Il ritmo delle cose" piace: "Sarà una hit"