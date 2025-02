Rkomi chi è? Le ultimissime. Presentato da Cristiano Malgioglio, che ha sbagliato inevitabilmente il suo nome, Rkomi è salito sul palco nella seconda serata di Sanremo 2025 con la grinta che lo contraddistingue. La faccia dell’artista? Secondo chi ha commentato sui social Rkomi ha capito subito che l’errore di Malgioglio gli avrebbe compromesso i punti al FantaSanremo comportando un malus per chi lo aveva inserito nella propria squadra. Vestito con un completo elegante e di colore nero, mentre la prima serata ne indossava uno di colore bianco, con la giacca che lasciava intravedere i pettorali scolpiti, questa volta l’artista ha lasciato il pubblico femminile a bocca asciutta. L’indumento non è volato sul palco mostrando il fisico.

La performance è stata perfetta. Nessuno ha avvertito sbavature. La canzone ha ritmo incalzante e un ritornello ben orecchiabile che rimane impresso sin dal primo ascolto. Nonostante ciò il testo ha un significato profondo e rimanda a temi filosofici legati allo scorrere del tempo che sono stati ispirati dal volo di una libellula una sera d’estate, mentre era in compagnia con i suoi amici. Insomma il testo ha un significato profondo e merita di essere ascoltato con attenzione e riguardo perché il messaggio che passa è importante.

RKOMI CON IL RITMO DELLE COSE A SANREMO 2025: LA BIO

Ma chi è Rkomi? Il suo nome sulla carta d’identità è Mirko Manuela Martorana, artista originario di Milano, nato nell’aprile del 1994. Sia cantautore che rapper, ha vissuto per anni con Tedua, altro affermato artista meneghino, e che di fatto è stato il suo mentore. I suoi primi progetti musicali risalgono al 2012, e di lì a poco è stata una grande ascesa, fino ad incontrare Shablo, attraverso cui sottoscrive un contratto con la Roccia Music, etichetta dello stesso e di Marracash.

L’esplosione definitiva arriva nel 2017, quando pubblica Io in terra, album che lo consacra facendolo conoscere al grande pubblico e disco certificato d’oro. Nel corso degli ultimi anni ha collaborato con numerosi artisti della scena rap, trap e non solo, partecipando una prima volta a Sanremo nel 2022.

RKOMI CON IL RITMO DELLE COSE A SANREMO 2025: LA SUA PERFORMANCE

Il suo nome non è tra i primi cinque in classifica. Sui social, però, Rkomi può contare su grande sostegno da parte dei suoi fan e dei suoi amici e colleghi. Su Instagram, ad esempio, hanno fatto appelli per farlo votare sia Tony Effe che Bresh, entrambi in gara al settantacinquesimo Festival della canzone italiana. Pur ammettendo che quando ha duettato con Elodie sulle note de La coda del diavolo ha lasciato tutti di stucco, possiamo dire che Il ritmo delle cose sia un brano destinato a rimanere a lungo nelle classifiche musicali.

E’ indubbio che la performance di Rkomi abbia donato anche ritmo all’intera serata del Festival e risvegliato anche i signori seduti in platea. Da lui ci si attende di più però questa sera. Ha tutte le potenzialità per ‘spettinare’ le prime file dell’Ariston e creare un po’ di scompiglio sul palco, non solo togliendosi la giacca. Non è detto che questa sera, anche per guadagnare punti al FantaSanremo non crei qualche siparietto divertente come quando si mise e fare flessioni sul palco insieme ad Amadeus. Forse, però, è un po’ impossibile che Carlo Conti lo segua in una gag simile. Per scoprirlo dovremo attendere la sua esibizione, che arriverà a breve.