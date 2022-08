Rkomi con la maglia del Milan divide i fan/ “Sei bono ma cambia colori”

Rkomi, la sua passione per il Milan divide i fan di Instagram

Non solo musica e belle donne, tra le passioni di Rkomi c’è sicuramente il calcio. Il calcio e, per la precisione, l’amore per il Milan. Una fede calcistica emersa grazie ad Instagram, dove il cantante recentemente si è presentato con la maglia rossonera indosso, suscitando reazioni alterne nei fan. Cuoricini e like, ovviamente, non sono mancati. I supporters milanisti si sono fatti sentire, con messaggi di incitamento. Ma oltre a loro, a muovere le acque, ci hanno pensato fan con differenti passioni calcistiche. Colpisce tra tutti un simpatico messaggio di una supporter che gli dice: “Sarai pure bono ma cambia quei colori”. Messaggi di questo tenore se ne leggono tantissimi, tutti però nei limiti della goliardia e dell’ironia.

Rkomi, fan in “rivolta” dopo aver rivelato la sua fede calcistica

“Con questa maglia non mi piaci proprio”, scrive con tono di rimprovero un altro fan di Rkomi. Che deve fare i conti con diversi commenti di questo tipo. “Tu sei bello, ma la maglia proprio no”, “Metto like solo perché sei tu ma quella maglia dovresti toglierla”, scrivono all’unisono dei follower del cantante. E ancora “qualche difetto dovevi pur averlo“. C’è anche chi gli suggerisce la maglietta bianconera della Juventus, ma la fede calcistica di Rkomi, ovviamente, non cambia. D’altra parte al cuor non si comanda. Nemmeno nel calcio.

