Rkomi, dopo il flirt con Paola Di Benedetto fa parlare la musica/ In che rapporti sono rimasti?

Rkomi: Taxi Driver è l’album più venduto dell’anno

Rkomi tra i cantanti premiati durante i Tim Music Awards 2022, l’evento musicale condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada su Rai1. Due serate evento per festeggiare la grande musicale italiana e gli artisti che si sono contraddistinti con album e singoli certificati rispettivamente disco d’oro, di platino e multiplatino. Tra i protagonisti indiscussi di questa annata discografica non poteva non esserci il rapper e cantautore che si è contraddistinto per il grandissimo successo del suo album “Taxi Driver”, il disco più venduto dell’anno. Un’annata di grandissimi successi per il cantautore che ha letteralmente spiccato il volo dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Insuperabile” conquistando quel pubblico che ancora non lo conosceva.

Rkomi e Paola Di Benedetto: è finita per Blanco?/ Sbotta "Il gossip non mi scoccia"

Intervistato dal Corriere della Sera, il cantante ha rivelato che prima di arrivare al successo condivideva casa con Tedua e Sfera Ebbasta: “il mio dispiacere è non essere tanto erudito, tendo a essere un credulone, ma almeno in una cosa sono stato intelligente: ero consapevole che bisognasse lavorare per sentirsi liberi di dire: “Mamma, voglio fare musica”. Perché è importante sognare ma essere anche realisti; dovevo lavorare e pagarmi l’affitto per poter cantare; tre anni dopo ce l’abbiamo fatta tutti e tre”.

Paola Di Benedetto, stoccata all'ex Rkomi?/ "Dove parla l’ignoranza, l’intelligenza sorride": c'entra Blanco?

Rkomi e il flirt con Paola Di Benedetto

Non solo musica nella vita di Rkomi che quest’estate è stato anche tra i protagonisti del mondo del gossip per un flirt con Paola Di Benedetto, la ex vincitrice del Grande Fratello Vip. Un amore passeggero quello nato tra i due che, dopo l’ufficialità siglata grazie a Fedez e Chiara Ferragni, si sono lasciati poco dopo. E non dato sapere come e che in rapporti siano oggi. Proprio il cantante parlando del flirt aveva detto: “il gossip non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno. Ti fa riflettere se ne vale la pena o meno essere fotografato con una donna oppure no”. Delle dichiarazioni che non sono piaciute molto alla ex Bonas di Avanti un altro che, sempre tramite i social, ha replicato: “oggi terrò a me caro un vecchio detto che recita: “Là dove parla l’ignoranza, l’intelligenza sorride in silenzio”.

Rkomi rompe il silenzio su Paola Di Benedetto dopo l'addio/ "Il gossip non mi scoccia. Lei e Blanco? Non so…"

Sta di fatto che i due si sono ribeccati sul palcoscenico del Power Hits Estate, lo speciale live di RTL 102.5 condotto proprio dalla Di Benedetto che prossimamente potrebbe rincontrarlo proprio a X Factor visto che lei sarà co-conduttrice e lui giudice. “Grande opportunità, ruolo di grande responsabilità. Siamo sicuri che guiderai la tua squadra al meglio. Magari ti vengo pure a trovare” – ha detto la conduttrice con il cantante che ha replicato “dai volentieri!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA