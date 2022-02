Rkomi e Calibro 35, cover “Medley” di Vasco Rossi/ Omaggio al Blasco (Sanremo 2022)

RKOMI E CALIBRO 35, COVER MEDLEY DI VASCO ROSSI A SANREMO 2022

Il giovane rapper Rkomi è tra gli artisti in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022. Per la serata delle cover in programma per oggi, venerdì 4 febbraio, non proporrà un solo brano, ma si esibirà con un medley di Vasco Rossi. Così come altri Big, il rapper ha deciso di portare sul palcoscenico dell’Ariston i Calibro 35, con i quali omaggerà il Blasco.

Al momento non si conosce la scelta dei brani di Vasco Rossi che Rkomi e i Calibro 35 porteranno al Festival, ma indubbiamente saranno alcuni dei maggiori successi del rocker nostrano. In merito, il rapper in gara ha spiegato ad AdnKronos cosa ci sarebbe alla base della sua scelta legata alla serata delle cover, affermando che Vasco per lui “è forse l’artista che ha le caratteristiche che me lo fanno sentire più vicino, assieme a Jovanotti. Blasco per me è rock, è pop, è rap, è un paroliere eccezionale”. Non è un caso se in “Taxi Driver”, l’album che ha reso il Big in gara il terzo artista italiano più ascoltato su Spotify, contiene anche nuove canzoni tra cui una reinterpretazione di un classico di Vasco Rossi “Fegato Fegato spappolato”: la porterà anche all’Ariston?

RKOMI E CALIBRO 35 AL FESTIVAL DI SANREMO 2022: LA CARRIERA DELL’ARTISTA

Al Festival di Sanremo 2022, Rkomi è in gara con il brano “Insuperabile”. Definirlo rapper sarebbe fin troppo limitato dal momento che di recente ha deciso di virare verso il pop. “L’unica cosa che so è che non tornerò indietro, pur con tutto il bene che voglio per l’hip hop con il quale sono cresciuto”, ha commentato ad Adnkronos il giovane artista milanese, il cui nome d’arte rappresenta l’anagramma di Mirko Manuele Martonata, 27 anni, tre album all’attivo e con l’ultimo, “Taxi Driver”, record di vendite nel 2021 e triplo disco di platino.

Proprio il disco più venduto del passato anno, dallo scorso 28 gennaio si è arricchito di 8 nuove canzoni, tra cui quella che sarà presentata all’Ariston. “Non un repack, ma un’estensione di ‘Taxi Driver’ di cui porta lo stesso nome”, ha precisato a Tgcom24. Cinque anni di carriera ed evoluzione, quelli che hanno visto il 27enne partire dall’hip hop per poi attraversare vari generi senza mai porsi delle barriere. E la sua transizione, ha ammesso, continuerà: “Non lascerò mai il rap, ma mi attrae il rock, il pop, sento dentro di me la melodia”.

CALIBRO 35, CHI SONO?

Gruppo funk-jazz, i Calibro 35 che canteranno con Rkomi si sono formati nel capoluogo Lombardo nel lontano 2007. Il loro nome è tutto un programma dal momento che il loro sound è ispirato ai maggiori film anni settanta italiani di genere poliziesco. Dieci album all’attivo di cui sei in studio, un live e una raccolta, il loro primo lavoro fu pubblicato nel 2008 e prendeva il titolo del nome della band. Il gruppo ha ottenuto in breve tempo una grande credibilità anche all’estero dove si è esibito in diversi festival.

Grazie al tour del 2013/2014, i Calibro 35 ebbero l’opportunità di calcare alcuni dei più grandi palcoscenici non solo in Italia ma anche all’estero, ovvero Spagna, Inghilterra, Francia, Croazia, Svizzera, Slovenia, Serbia e Turchia. Lo scorso anno sono tornati nuovamente attivissimi ed hanno realizzato le musiche per una delle ultime fiction di successo, “Blanca”, andata in onda su Rai Uno con protagonista Maria Chiara Giannetta, una delle co-conduttrici della 72esima edizione di Sanremo 2022, fortemente voluta da Amadeus.

