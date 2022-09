Rkomi, fidanzata e vita privata/ Innamorato di Silvie Loto ma rivede l’ex Paola Di Benedetto!

Rkomi rivede l’ex Paola Di Benedetto: cos’è accaduto?

Rkomi ha ritrovato l’amore. Dopo la fine della relazione con Paola Di Benedetto, il cantante è felice tra le braccia della Dj Silvie Loto. Nelle ultime ore ha però rivisto l’ex, episodio che ha scatenato il web. A sottolinearlo è Pipol Gossip che svela: “Nella giornata di oggi Rkomi e l’ex ‘madre natura’ si sono incontrati in radio a Rtl102.5 in occasione della presentazione della nuova edizione di Xfactor dove lui sarà un nuovo giudice. – tuttavia – L’incontro tra i due non ha avuto nessun colpo di scena. Ieri sera intanto il cantante è stato paparazzato a cena con Silvie. Vicini hanno trascorso la serata in un locale di Firenze.” Nessun allarme, dunque, per Rkomi e Silvie. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Rkomi, dopo il flirt con Paola Di Benedetto fa parlare la musica/ In che rapporti sono rimasti?

Rkomi e la storia d’amore con Paola Di Benedetto

Rkomi, gli amori e la vita privata: dalla ex fidanzata Paola di Benedetto al nuovo flirt con una ex velina di Striscia La notizia. L’estate 2022 ha avuto un indiscusso protagonista: si tratta del rapper e cantautore che ha vissuto un anno davvero insuperabile! Il suo album “Taxi driver” è il più venduto dell’anno, ma è stato anche uno dei protagonisti del gossip per la sua relazione fugace con Paola Di Benedetto. Una storia durata quanto un gatto in tangenziale, ma che ha fatto parlare magazine, social e tutti! Stando a quanto trapelato dalle pagine di the pipol gossip, la relazione tra Rkomi e la ex Bonas di Avanti un altro sarebbe terminata per volere del cantante. “È stato lui a lasciare la bellissima Paola con un sms. Il motivo alla base sembrerebbe che lui fosse allergico alla sovraesposizione mediatica al gossip. La storia è definitivamente chiusa” – si legge.

Rkomi e Paola Di Benedetto: è finita per Blanco?/ Sbotta "Il gossip non mi scoccia"

Dopo la fine della storia con la Di Benedetto si è parlato di un possibile flirt della conduttrice con Blanco, messo a tacere dal cantante di Taxi Driver così: “on la popolarità arriva anche il gossip: Dagospia ha scritto che dopo la rottura con lei, Paola Di Benedetto si è fidanzata con Blanco. Di Blanco e Paola non so nulla. Il gossip non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno, ti fa riflettere se ne vale la pena o meno essere fotografato con una donna oppure no”.

Rkomi dopo Paola Di Benedetto ha un nuovo amore?

Naturalmente le parole di Rkomi sono arrivate forte e chiare a Paola Di Benedetto che sui social ha replicato scrivendo: “oggi terrò a me caro un vecchio detto che recita: là dove parla l’ignoranza, l’intelligenza sorride in silenzio”. Intanto archiviata la storia con l’e vincitrice del Grande Fratello Vip, il cantante è stato paparazzato in compagna di una nuova ragazza. A rivelarlo Deianira Marzano sui social: “pare che lei sia un’ex velina di 15 anni fa, ma sicuramente sono amici. Tra l’altro lei è sposata all’estero e credo che lo sia ancora”. Sarà davvero così?

Paola Di Benedetto, stoccata all'ex Rkomi?/ "Dove parla l'ignoranza, l'intelligenza sorride": c'entra Blanco?

Una cosa è certa: Rkomi è attratto dalle donne forti come ha confessato dalle pagine del Corriere della Sera: “mi attacco molto alle presenze femminili che incontro, credo sia perché sono sempre stato in mezzo a sole donne. Mia mamma ha cinque sorelle (e un fratello) e ha cresciuto da sola me e mio fratello; a sua volta mia nonna – una che si è fatta da sola – ha cresciuto da sola tutti quei figli. Il mito della donna forte ce l’ho sempre avuto e nelle mie relazioni, di amore o di amicizia, cerco quel tipo di donna”.











