Rkomi: flirt con Beatrice Quinta a X Factor 2022?/ Lui rompe il silenzio: “L’amore…”

Rkomi e Beatrice Quinta: flirt a X Factor 2022?

Cosa c’è di vero sul presunto flirt tra Rkomi e Beatrice Quinta? Tra il giudice e la concorrente di X Factor 2022 c’è stato qualcosa? La prima a rompere il silenzio è stata proprio Beatrice al termine della semifinale che le ha permesso di conquistare la finalissima al termine della quale a trionfare sono stati i Santi Francesi. Parlando della performance fatta nel corso della semifinale, la Quinta ha detto:

Beatrice Quinta e Rkomi: cosa c'è dietro il flirt?/ Il "frutto proibito" e non solo..

“Nella performance dovevo andare da Mirko e lo dovevo guardare male ma l’ho cambiata all’ultimo. Ha detto sta cosa della gag che mi ha fatto stranire. Il flirt tra noi per me era reale. A quanto pare per lui no, allora io ho detto “Ah, ok, va bene amo, me ne trovo un altro qual è il problema?”. Così sono andata da Dargen D’Amico”. Oggi, invece, a parlare è Rkomi.

Rkomi, flirt con Beatrice Quinta concorrente di X Factor 2022?/ "È scattato qualcosa", la confessione...

Le parole di Rkomi su Beatrice Quinta

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, Rkomi ha parlato d’amore. Alla domanda se sia innamorato, il giudice di X Factor 2022 ha risposto: “Il cuore trova sempre qualcosa, forse è questo il problema. Devo però imparare a capire meglio che definizione do all’amore con la a maiuscola, perché forse inizio a mettere in discussione anche questo. Forse l’ho idealizzato. So bene cosa sarebbe più giusto essere, ma il mio lavoro non me lo permette. Metto a confronto il me di una volta, che aveva molto più tempo e un lavoro normale, e se penso al me innamorato allora, perderò sempre il confronto perché l’amore numero uno in questo momento sarà sempre la musica”.

Fedez e Rkomi, lite a X Factor durante la pubblicità/ Chiara Ferragni riprende tutto…

La domanda su Beatrice Quinta e sui rumors sul presunto flirt con la cantante, Rkomi ha preferito non scendere nel dettaglio: “Le relazioni hanno mille sfumature e a chi ingrandisce le cose non arriva la poesia. Preferirei non parlarne”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA