Rkomi ha una fidanzata?/ “Frequentazione in corso…”, ma resta un mistero

Rkomi da Sanremo 2022 ad Amazon “Celebrity Hunted”

Rkomi, giovane artista nato e cresciuto nella scena rap e poi entrato a buon diritto a far parte degli esponenti della scena pop italiana, sarà un altro degli ospiti del palco di Roma del concerto del 1 maggio. Reduce da un’ottima figura al Festival di Sanremo lo rivedremo finalmente solcare nuovamente un palco per una performance live.

É appena stata annunciata la nuova stagione del celebre reality show targato Amazon “Celebrity Hunted”, la terza per l’esattezza, e tra i nomi dei vip partecipanti c’è proprio anche quello del cantante Rkomi. Nel programma Rkomi si troverà a far coppia con un altro dei partecipanti del Festival della canzone italiana, Irama. I due insieme, come prevede lo show, dovranno fuggire dai fantomatici “cacciatori” di celebrities. Sarà divertente, dopo il palco di Sanremo, rivederli insieme nel giocoso reality di Amazon.

Rkomi e la sua Maleducata

Tornando alla sua musica, Rkomi si è esibito in un bel brano intitolato “Maleducata” sul palco della MSC crociere che ospita il Battiti Live. Il brano cantato è stato scritto e interpretato insieme a un altro grande della musica pop italiana. Rkomi ha raccontato che il brano è stato scritto dai due su un van mentre ritornavano dalla prime prove del Festival di Sanremo. Il 16 aprile inoltre, il giovane cantante ha inaugurato il suo tour personale dal nome “Taxi Driver Club” e che lo sta vedendo toccare molte tappe all’insegna della musica live. Il tour si concluderà l’11 maggio a Milano, sua città di nascita.

Ha una fidanzata Rkomi?

Lascia invece molto a desiderare i suoi Fan Rkomi, per quanto riguarda il gossip e la sua vita amorosa. Il cantante milanese non si espone sulla sua vita privata e sentimentale e fa piuttosto il misterioso. Quel poco che sappiamo, lo ha dichiarato in un’intervista di qualche tempo fa a Domenica In a cura di Mara Venier. Il cantante ha soltanto detto che ha una frequentazione in corso, ma che non può dirsi innamorato.

Il video di Maleducata di Rkomi













