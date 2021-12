Rkomi/ Il featuring con Elodie fa sognare il web ma…

Momento magico per il cantante Rkomi, che insieme ad Elodie sta scalando le classifiche di gradimento con il suo ultimo singolo, La Coda del Diavolo. Il ventisettenne milanese, il cui vero nome ricordiamo essere Mirko Manuele Martorana, sta continuando ad arricchire il suo bagaglio di esperienze con successi importanti e collaborazioni di prestigio. L’ultima, quella con Elodie, sta letteralmente facendo sognare i fan. C’è chi si è talmente affezionato alla coppia, che vorrebbe vederli così vicini anche nella vita reale.

Ma è evidente, stando agli ultimi rumors di gossip, che Elodie abbia altro per la testa. Mentre Rkomi, a quanto pare, pare essere ancora single, Elodie invece è stata pizzicata dal magazine Chi, alcune settimane fa, in auto mentre si baciava con Davide Rossi, ex modello ed ex manager di Armani. Un bacio inequivocabile che ha di fatto sancito un nuovo inizio sentimentale per la cantante.

Rkomi, il debutto e lo stop, poi il successo

Tornando a Rkomi, invece, ha già avuto ottimi riscontri in passato per quanto riguarda le sue capacità musicali. Il ventisettenne ha collezionato partnership con artisti importanti, tra cui Madame, Irama e Sfera Ebbasta. Tra poche settimane, oltretutto, lo vedremo impegnato al Festival di Sanremo 2022 con la canzone dal titolo Insuperabile. Il cantante ha esordito nel mondo della musica all’età di diciott’anni, nel 2021, con i progetti musicali di Keep Calm Mixtape, Quello che non fai e Cugini Bella Vita EP.

Dopo una partenza frizzante, Rkomi è rimasto nel dietro le quinte per alcuni anni, per poi tornare con forza nel 2016 con l’EP Dasein Sollen. Da qui è ripartita la sua cavalcata, con un disco di platino sulle spalle e la collaborazione con Calcutta che lo volle per aprire un live a Torino. Inizia quindi la collaborazione con l’etichetta Roccia, gestita da Marracash e, nel 2017 esce col suo primo album, Io in terra.

