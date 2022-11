Rkomi, invito bollente ad una showgirl bombastica/ Ma nel camerino di X Factor…

Rkomi e l’invito ad una showgirl bombastica

Rkomi, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e la scelta di mettersi in gioco come giudice di X Factor 2022, è diventato sempre più popolare. Oltre ad essere ammirato per la musica, Mirko Martorana, questo il vero nome dell’artista, è anche seguito dai paparazzi che monitorano i suoi movimenti. Negli scorsi mesi, Rkomi ha avuto un flirt con Paola Di Benedetto documentato sui social anche da Fedez, collega a X Factor. Il marito di Chiara Ferragni aveva pubblicato una foto sul proprio profilo social in cui era con la moglie, Rkomi e Paola Di Benedetto benedicendo la nuova coppia.

X factor, Paola Di Benedetto rivede Rkomi ed é imbarazzo/ Spunta il "terzo incomodo"

La storia tra il cantante e la speaker radiofonica che ha poi avuto un flirt con Matteo Berrettini, però, non ha avuto un seguito. La frequentazione tra Mirko Martodana e la Di Benedetto è durata poco e il cantante è tornato ufficialmente single, pronto a rimettersi in gioco come svela una chicca di gossip di Chi.

Rkomi e il mistero dell’invito ad una showgirl

Secondo il settimanale Chi, Rkomi avrebbe invitato nel proprio camerino di X Factor una bombastica showgirl di cui, tuttavia, l’identità resta top secret. L’invito, però, non avrebbe portato ad alcun sviluppo sentimentale tra i due perchè, a quanto pare, il cantante non avrebbe ricevuto nessuno in camerino.

Rkomi, fidanzata e vita privata/ Innamorato di Silvie Loto ma rivede l'ex Paola Di Benedetto!

“Rkomi, uno dei giudici della nuova edizione di X Factor, prima dell’inizio dei live del talent show di Sky, ha invitato nel suo camerino, per un brindisi, una bombastica showgirl.. Però si è ritrovato da solo”, si legge nella rubrica Chicche di gossip del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 2 novembre. Chi sarà la showgirl in questione?

LEGGI ANCHE:

Rkomi, dopo il flirt con Paola Di Benedetto fa parlare la musica/ In che rapporti sono rimasti?

© RIPRODUZIONE RISERVATA