Rkomi/ “Non ho mai conosciuto mio padre, dolore e rabbia sono stati importanti per la mia creatività”

Rkomi “Mia madre è talmente tosta che mi ha fatto anche da papà”

Rkomi in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Insuperabile”, l’artista meneghino è tornato sulla sua adolescenza e sulla sua famiglia ricca di donne: «Ho vissuto in una famiglia di donne, ma mia madre è talmente tosta che mi ha fatto anche da papà. Poi avevo un fratello più grandi di nove anni. Io non ho mai conosciuto mio padre». Nel corso dell’intervista rilasciata a Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno, Rkomi ha spiegato: «Dolore e rabbia sono stati importanti per la mia creatività. C’è stata prima una fase di dolore e poi di rabbia acutissima, che son riuscito a tenere a bada tra lavoro e arti marziali. A 18 anni decisi di lasciare la scuola e di andare a vivere da solo. A 21 anni ho avuto il coraggio di pubblicare un brano, sapendo già cosa significasse lavorare e mantenersi».

Rkomi, grande attesa per la sua esibizione

Cosa farà Rkomi durante la finale di Sanremo 2022? Di sicuro il look c’è, l’arrangiamento inizia su ottimi riff di chitarra, quasi in stile Depeche Mode del periodo ‘Personal Jesus‘, quindi la psichedelia garage della band inglese, è quello stile rapper melodico che inficia tutto. Sarà la città di nascita, la Milano di Morgan, che rende Rkomi molto simile a Marco Castoldi, tutta avanguardia sulle parole, in pratica ‘Insuperabile’ è un cocktail uscito male per un interprete che, al contrario, arrivava in Liguria forte dei successi dell’estate precedente. Firmato e arrangiato da A. La Cava – M. M. Martorana – F. Catitti – A. La Cava – M. M. Martorana., il pezzo di Rkomi presentato durante la prima delle cinque serate del Festival, non incide più di tanto, non convince quel look con una canzone che ha poco di oscuro, di post-punk: ‘Ti stringo i fianchi, amore sei te/ L’ultima curva, insuperabile/ Insuperabile, insuperabile’./ Ricordiamo che Rkomi giunge a Sanremo con ben saldo nelle mani lo scettro di colui che ha venduto più di tutti in Italia nel 2021 grazie all’album ‘Taxy Driver’, quindi le aspettative erano forse molto alte e, giustamente, da un Re si pretende il top. Dicotomie del Festival che snaturano l’essenza degli autori: oggi non vale più la regola del ruffianarsi il pubblico rimanendo sul melodico tout court. Sanremo decide le sorti nel mantenere le aspettative: se da Massimo Ranieri ti aspetti l’urlo, il canto sopra le righe, melodico pronto ad esplodere, da un ragazzo vestito in giubbotto di pelle nero, il classico ‘chiodo’, capelli brit pop e guanti sempre in pelle, qualcosa di graffiante, sensuale all’eccesso, parlando d’amore ma non in stile ‘biker’ donne e motori, ma in qualcosa di più sottile e perversamente noir. Da rivedere, assolutamente…

Rkomi spiega testo canzone Sanremo 2022 "Insuperabile"/ "Un ibrido diverso..."

