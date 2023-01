Rkomi, concerti e nuove collaborazioni/ I flirt finiti male: “Parliamone dopo…”

Rkomi inarrestabile, i concerti e le nuove collaborazioni

Giovedi 5 gennnaio 2023 vedremo Rkomi in prima serata su Rai 2 in occasione di “An intimate night”, il concerto di Elisa registrato a dicembre 2022 al Teatro Arcimboldi di Milano. Proprio mentre il concerto andrà in onda su Rai 2, il cantante sarà all‘Opera Music Forum della Fiera di Cagliari per esibirsi davanti a migliaia di fan. Dopo il concerto della notte di San Silvestro tenutosi in Piazza della Libertà, Rkomi è inarrestabile e calca vari palcoscenici d’Italia per iniziare il 2023 in bellezza e insieme agli amanti della sua musica.

Dopo il grande successo ottenuto come giudice dell’ultima stagione di X Factor, oltre ai concerti, Rkomi ha in serbo un’altra data importante, il 13 gennaio, la data d’uscita del nuovo album dell’amico e rapper Guè. Il nuovo album di Guè “Madreperla” contiene varie collaborazioni con alcuni dei rapper più noti del panorama italiano e nello specifico “Free” sarà il brano in cui hanno collaborato Rkomi e Marracash. Il successo televisivo e musicale di Rkomi però va sempre di pari passo con quello mediatico e questo è dovuto anche al fascino del cantante e ai suoi flirt.

Il fascino di Rkomi e le ultime polemiche dovute ai suoi flirt

Come avevamo preannunciato Rkomi oltre a godere di un grande successo tra le classifiche musicali, ottiene grande successo anche tra il pubblico femminile e per questa ragione il suo nome è spesso al centro del mondo del gossip. Dopo la breve ma intensa storia con Paola di Benedetto, che aveva fatto ben sperare i fan del cantante, il dolce e romantico Rkomi si è trovato in una situazione abbastanza scomoda e che riguarda una delle concorrenti dell’ultima edizione di X Factor: Beatrice Quinta.

Tutto era cominciato proprio a X Factor, quando Rkomi si era avvicinato alla concorrente e le aveva chiesto se provasse qualcosa per lui. In quell’occasione la ragazza aveva affermato: “Parliamone dopo la fine di X Factor, anche perché questa cosa potrebbe metterti in una posizione scomoda. Anche se io sono una fan delle posizioni scomode”. Nonostante ciò, si è creata una situazione spiacevole per entrambi perché il pubblico da casa ha iniziato a pensare maliziosamente che la cantante proseguisse il percorso all’interno del programma solo per l’interesse di Rkomi nei suoi confronti e non per il suo talento, proprio per questo lei stessa ha inseguito dichiarato: “Sento il bisogno, francamente, di essere seguita in quanto Beatrice e artista e non perché Rkomi mi vuole scop*re o meno”.

