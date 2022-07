Rkomi/ I successi e la rottura con Paola di Benedetto, centra Blanco?

Rkomi traguardi musicali, il nuovo album e le vacanze

Stasera Rkomi canterà sul palco di Battiti Live, il brano “5 gocce” con Irama, li ha portati in cima alla classifica di Spotify ed è a tutti gli effetti una hit estiva. Recentemente il cantante ha comunicato ai suoi fan sui social che il suo album “Taxi driver” è diventato per 6 volte disco di platino dopo solo un anno e tre mesi. Adesso il cantante ha in mente di creare un nuovo album: “Magari non supererò i dischi di platino, non è neanche importante, ma farò arrivare qualcosa di me di diverso. Non ci sto ancora lavorando, mi sono imposto di non andare in studio fino a fine tour. Quindi aspetterò il tour, X Factor e parto. Ho bisogno di partire un po’”.

Di recente Rkomi è stato anche adl VOI Arenella Resort con Radio Italia, in Sicilia, esperienza positiva ma pur sempre lavorativa, Rkomi ha raccontato che in ogni caso non ha mai fatto grandi vacanze: “Non andavo in vacanza, arrivo da una situazione un po’ particolare. Mi intrufolavo a casa da mio zio e dai miei cugini, andavamo ad Albissola Marina in Liguria. Facevo questi weekend, a volte settimane, un po’ nomade. Intanto mia madre lavorava a Milano, poverina. Mi arrangiavo ed ero felicissimo ugualmente”.

Rkomi e Paola Di Benedetto si stavano frequentando ma a quanto pare la loro relazione, che sul web ha fatto molto scalpore, è già terminata. Erano apparsi insieme a Chiara Ferragni e Fedez in una foto di un’uscita a quattro, poi sono stati Dagospia e Casa Chi ad immortalarli durante un’uscita di coppia, si tenevano per mano e si baciavano. I due non avevano lasciato nessun dubbio per la stampa, solo la certezza che l’estate quasi sempre porta a nuovi flirt o nuovi amori.

I fan di Rkomi erano molto contenti mentre quelli della Di Benedetto un po’ meno dato che sperano ancora in un ritorno con il suo storico ex Federico Rossi. Pare che la coppia si sia separata per volere di Rkomi, si parla del fatto che lui abbia preso la decisione a causa degli impegni lavorativi (tra cui X Factor), altri invece sostengono qualcosa di diverso. Secondo Dagospia infatti, i due si sarebbero lasciati anche perché il cantante Blanco (seppur fidanzato con Martina Valdes) si sarebbe “messo in mezzo”. Dagospia dichiara: “Sulla ragazza avrebbe messo gli occhi Blanco, anche se fidanzato da poco dopo aver lasciato la fidanzata storica”. Siamo ancora in piena estate, chissà se ci saranno cambiamenti.

