Rkomi nuovo giudice X Factor 2022/ Ambra, Fedez e D’Argen D’Amico: giuria completa

Rkomi è ufficialmente un nuovo giudice di X Factor 2022. L’annuncio è stato dato poco fa da Sky, confermando di fatto le indiscrezioni che circolavano da qualche giorno a questa parte, in merito appunto al quarto componente del talent show musicale di casa Sky. Rkomi andrà quindi a far parte della squadra già composta da Fedez, Ambra Angiolini e D’Argen D’Amico, una giuria quindi totalmente inedita (a parte Fedez), che promette davvero bene. Rkomi, pseudonimo di Mirko Manuele Martorana, è l’artista meneghino classe 1994 fra i grandi protagonisti del recente Festival di Sanremo.

Nonostante abbia solo 28 anni, ha già superato i dieci anni di carriera, avendo iniziato fin da giovanissimo, quando aveva appena 17 anni, con i primi mixtape autoprodotti. Il suo primo album ufficiale è comunque uscito nel 2017, leggasi Io in Terra, lavoro che venne apprezzato moltissimo da fan e critica e che ottenne il disco di Platino. L’anno dopo, poi, il libro/EP Ossigeno, mentre nel 2019 uscì con Blu in collaborazione con Elisa e nel contempo il nuovo album Dove gli occhi non arrivano, certificato disco di Platino.

RKOMI NUOVO GIUDICE X FACTOR 2022: LA CONSACRAZIONE CON TAXI DRIVER

Un lavoro che prende un po’ le distanze dal mondo trap e hip hop, e che vede la collaborazione con la già citata sopra Elisa, ma anche Sfera Ebbasta, Ghali, Carl Brave, Dardust, nonché Jovanotti, che tra l’altro l’ha ospitato sul palco in occasione del Jova Beach Party di Milano Linate. L’ultimo lavoro è stato Taxi Driver, pubblicato un anno fa, un concept album che ospita un artista per traccia, Tommaso Paradiso, Gazzelle, Ariete, Irama, Shablo, Sfera Ebbasta, Roshelle, Dardust, Ernia, Gaia, Tommy Dali, Chiello.

E’ il progetto che ha definitivamente consacrato Rkomi, grazie a 5 dischi di Platino e diverse settimane al numero uno della classifica italiana FIMI-GFK (dove è tuttora), nonché l’album italiano più ascoltato su Spotify nel 2021. Ricordiamo che le registrazioni delle prime selezioni di X Factor scatteranno il prossimo 4, 5, 7, 8 e 12 giugno presso l’Allianz Cloud di Milano.











