Rkomi, “Partire da te”/ Il successo nel 2019 e il sostegno di Tedua

Rkomi: “Taxi Driver” e la difficile scalata per il successo

Dopo il successo di “Dove gli occhi non arrivano”, abbiamo assistito all’uscita del nuovo album di Rkomi, “Taxi driver”, ispirato all’omonimo film del regista Martin Scorsese, che vede come grande protagonista Robert De Niro. Con tali presupposti, l’album già si preannuncia un successo. Parliamo, quindi, di un’artista emergente che, nell’ultimo anno, sta conquistando quello che viene definito il “grande pubblico”. Particolarmente apprezzato è il singolo “Partire da te”, che presenta un video originale. Non mancano, poi, le collaborazioni all’interno dell’album con altri artisti importanti nella scena italiana, tra cui Tommaso Paradiso e Gaia. Il tour di “Taxi diver” è già iniziato a giugno e proseguirà fino a settembre, con tappe in tutta Italia. Anche Rkomi, quindi, è attualmente presente nei live e nei concerti e sul palco del Radio Norba Cornetto Battiti Live. Una storia non semplice quella che lo ha portato al successo e che, adesso che i riconoscimenti iniziano ad arrivare, il rapper racconta a Vanity Fair. Parte dell’intervista è stata riportata da Che musica. A salvarlo furono il talento, una disciplina, il muay thai, e l’amicizia, come quella di Tedua.

Amicizie e fama, un aiuto fondamentale per la carriera di Rkomi

Mirko Martorana, in arte Rkomi, è un rapper e cantautore italiano. Classe 1994, è nato a Calvairate, un quartiere di Milano. Non fu facile, per lui, come per tanti altri cantanti, arrivare al successo. Ma, con forza di volontà e l’aiuto degli amici, Rkomi ha pubblicato il suo primo album nel 2013, dopo essersi avvicinato al rap grazie a suo cugino e al suo amico Tedua. Questo fu il primo passo di un lungo percorso, ancora in lavorazione, che lo ha portato a diverse collaborazioni e al primo album di successo “Dasein Sollen”. Il vero apprezzamento dal pubblico, però, arrivò nel 2019 con la pubblicazione dell’album “Dove gli occhi non arrivano”.

D’altra parte, il videoclip di “Partire da te”, ha fatto molto parlare. Riprende, infatti, il tema dell’album e del film “Taxi driver”, ma stavolta è Rkomi alla guida del taxi. Una scelta semplice ma di impatto. Di recente ha, poi, pubblicato un piccolo video insieme a un altro giovane artista emergente, Sangiovanni, arrivato secondo alla sua attuale fidanzata, Giulia Stabile, nel programma di Maria de Filippi, Amici. Nel video in questione i due scherzano sull’incredibile somiglianza estetica che li accomuna. A ripubblicare il video è Radio Italia, che sottolinea le similitudini, tutte positive, tra i due artisti.

L’ultimo successo di Rkomi, il video di “Partire da Te”





