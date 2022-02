RKOMI, SIGNIFICATO CANZONE “INSUPERABILE”/ “Momento di illuminazione dopo Sanremo”

Rkomi, ospite oggi di Domenica In, ha spiegato come sta oggi dopo aver calcato il palco dell’Ariston: “Va fin troppo bene e infatti ti chiedi ‘come mai?’. Sto bene io, sono in un momento di grande illuminazione dopo l’esperienza a Sanremo. Avevo bisogno di qualcosa di nuovo, Sanremo mi ha dato quella scossa fondamentale”.

Ch è Rkomi, significato nome e curiosità/ Da Calvairate a Sanremo

Prima di andare a Sanremo, cosa si aspettava il giovane artista? “Non mi aspetto mai nulla, essendo un mondo molto nuovo mi aspettavo grande curiosità da parte mia che c’è stata ma il resto era difficile da percepire non conoscendolo”. Lui si è detto molto timido anche se adora scrivere: “Ho vissuto tutto in modo molto casuale buttandomi”, ha spiegato, ammettendo di aver avuto un grande coraggio. Nonostante la grande timidezza sul palco di Sanremo sembrava tutt’altro: “Ero imbarazzatissimo”, ha ribadito Rkomi. L’unico merito che si dà “è quello di aver creduto sempre”. In merito alla sua partecipazione al Festival, non poteva non ringraziare Amadeus per la sua curiosità rispetto ai giovani. Nelle serate delle cover ha portato Vasco Rossi che ha ringraziato sul palco. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

VIDEO "INSUPERABILE" RKOMI/ Canzone Sanremo 2022: amore ad alta velocità

Rkomi con “Insuperabile” tra le rivelazioni dell’ultimo Festival

Rkomi con “Insuperabile” è tra le rivelazioni di Sanremo 2022. Il brano del cantautore, infatti, è tra i più passati dalle radio, ma anche tra i più ascoltati sulle piattaforme online e di streaming. Basti pensare che è al 6 posto della classifica di Spotify e al 7imo posto nella speciale classifica top 100 dei brani più venduti. Un meritato successo per Rkomi, che proprio durante la settimana sanremese, ha festeggiato l’ennesimo primo posto in classifica per il suo album “Taxi driver”. Ma come è nata l’idea di “Insuperabile”? A rivelarlo è stato proprio Rkomi che l’ha descritta come “un ibrido, così come lo è il mio ultimo album, ma dice qualcosa di diverso, a me e a chi la ascolterà”. Riguardo il testo, invece, il cantante ha rivelato: “nasce da un rapporto finito in modo positivo e il suo testo propone una serie di parallelismi”.

INSUPERABILE TESTO E SIGNIFICATO CANZONE RKOMI/ Due molotov in fiamme nella corrente

Insuperabile di Rkomi è scoppiata come una bomba ad orologeria in radio, sui social e sulle piattaforme streaming. Una potente e moderna canzone d’amore che il cantante ha descritto così: “c’è una lei che è molto coinvolgente ma anche molto pericolosa, e c’è una coppia che fatica a gestire questa bellissima cosa che chiamiamo amore”.

Rkomi con “Insuperabile” conquista le classifiche (e non solo)

Il Festival di Sanremo 2022 ha più di un vincitore. Tra questi impossibile non indicare Rkomi che ha letteralmente conquistato il palcoscenico del Teatro Ariston con la sua energia. La sua “Insuperabile” ha coinvolto tutti: critica e pubblico e la conferma arriva dalle classifiche. Eppure dietro quelle note si nasconde un messaggio d’amore come ha raccontato il cantante dalle pagine di Vanity Fair: “parla di un amore conflittuale molto pericoloso attraverso il parallelismo con le auto sportive”.

Attenzione però il cantante è felicemente single: “non sono fidanzatoo. Ho delle frequentazioni, diciamo. Però l’amore in senso lato è lo sguardo che vorrei avere sulle cose. Tutto quello che sto facendo – la muay thai (la boxe thailandese, ndr), il corso di teatro, le lezioni di pianoforte – sono una dichiarazione d’amore alla bellezza della vita”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA