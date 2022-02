Rkomi, significato nome e fidanzata/ “C’è una frequentazione, ma non sono innamorato”

Rkomi si gode il grandissimo successo di “Insuperabile” dopo Sanremo 2022. Il brano portato in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo è un successo sia in radio che in streaming. Un brano che lo stesso cantautore ha definito: “un ibrido, così come lo è il mio ultimo album, ma dice qualcosa di diverso, a me e a chi la ascolterà”. La canzone, infatti, racconta la fine di un rapporto, ma in modo positivo e interpretato con dei parallelismi al mondo delle moto da corsa. Il successo di “Insuperabile” ha naturalmente acceso i riflettori sulla vita del giovane cantautore. A cominciare dal suo nome Rkomi che altro non è che l’anagramma del suo nome di battesimo Mirko. Rkomi, infatti, all’anagrafe si chiama Mirko Manuele Martorana e il suo nome d’arte è proprio l’anagramma di Mirko.

Il cantautore di Taxi Driver ha conquistato critica e pubblico con Insuperabile e in tantissimi sono curiosi anche della sua vita privata. Il bel Rkomi è fidanzato oppure no? C’è una donna nella sua vita oppure è felicemente single? A rompere il ghiaccio è stato proprio il cantante ospite di Domenica In da Mara Venier.

Rkomi fidanzato? “’ho una frequentazione, ma…”

Rkomi ha una fidanzata? A Domenica In è la Zia Mara Venier a spulciare nella vita privata del cantautore di “Insuperabile”. “Dì la verità, eri dalla morosa. Ce l’hai? domanda la Zia Mara a cui il cantante replica: “c’è una frequentazione, ma non sono ancora innamorato”. Nessuna donna o fidanzata nella vita del cantante che ha poco dopo aggiunto: “aspetto volentieri il momento in cui mi innamorerò, ne parlo spesso nelle mie canzoni”.

Parlando poi della festa degli innamorati ha rivelato: “San Valentino? Lo passerò con i miei amici, anche quella è una forma di amore”. Che dire nella vita di Rkomi qualcuno c’è, ma al momento non è nulla di serio. Del resto lo aveva già rivelato in una precedente intervista: ” non sono fidanzato. Ho delle frequentazioni, diciamo. Però l’amore in senso lato è lo sguardo che vorrei avere sulle cose. Tutto quello che sto facendo – la muay thai (la boxe thailandese, ndr), il corso di teatro, le lezioni di pianoforte – sono una dichiarazione d’amore alla bellezza della vita”.

