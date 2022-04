Rkomi, significato nome e fidanzata/ “Io non la amo, sono aperto all’amore”

Rkomi è stato tra i protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, dove si è presentato in gara con “Insuperabile“, un brano che vuole essere un mix tra pop e rock (tra i suoi idoli c’è Vasco Rossi). Questa è stata per lui l’occasione per farsi conoscere da una platea più vasta e non solo dai suoi coetanei, che costituiscono per ora la maggior parte dei suoi fan.

L’emozione è stata fortissima, ma anche in questo frangente lui non ha perso l’ironia che lo contraddistingue: “Sono un cantante atipico, magari non prendo tutte le note, ma ci metto il cuore” – ha detto subito dopo avere cantato. E il cantante che con il suo ultimo album “Taxi Driver” ha già ottenuto ben quattro dischi di platino, ora è pronto a partire con un tour che lo terrà impegnato per gran parte dell’estate.

Rkomi e il significato del suo nome: il cantante è fidanzato?

A molti il nome d’arte di Rkomi potrebbe avere un’origine non del tutto chiara, ma in realtà è nato da un motivo ben preciso. All’anagrafe, infatti, il cantante si chiama Mirko Manuele Martorana; il nome con cui lo conosciamo non è infatti altro che l’anagramma.

Avere acquisito popolarità ha inevitabilmente contribuito ad attirare maggiore attenzione sulla sua vita privata e sulla presenza o meno al suo fianco di una vita privata. Il 27enne non ama parlare di questo, ma ha fatto un’eccezione recentemente quando è stato ospite di Mara Venier a ‘Domenica In’: in questa occasione lui ha rivelato di non essere interessato a un rapporto duraturo, almeno per ora lui preferisce godersi la sua libertà. “Non sono fidanzato. Ho delle frequentazioni, diciamo. Però l’amore in senso lato è lo sguardo che vorrei avere sulle cose. Non sono ancora innamorato. Aspetto volentieri il momento in cui mi innamorerò, ne parlo spesso nelle mie canzoni”.

