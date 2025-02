Difficile immaginare le emozioni della vigilia per i cantanti in gara a Sanremo 2025 ma grazie al consueto appuntamento con La Volta Buona anche oggi abbiamo beneficiato di una ‘finestra’ sulle emozioni di alcuni artisti che hanno deciso di rilasciare brevi dichiarazioni ai microfoni di Caterina Balivo. Tra i più audaci Rkomi che, dopo qualche battuta sull’attesa sanremese, ha spiazzato i presenti offrendo un saluto per una ospite in studio: Manuela Arcuri.

“Volevo fare un saluto a Manuela Arcuri, sono un suo grande fan!”, queste le parole di Rkomi in collegamento con La Volta Buona di Caterina Balivo; ‘spiazzata’ l’attrice e soprattutto felice della scoperta come si evince dal tono di voce nel pronunciare un semplice ma eloquente “Ma grazie!”. Irrompe poi durante il collegamento Giorgia che, per un attimo, distoglie l’attenzione dal siparietto tra Rkomi e Manuela Arcuri.

Rkomi, dalla ‘rivelazione’ su Manuela Arcuri al siparietto con Valerio Scanu a La Volta Buona

Dopo la piacevole distrazione con l’arrivo di Giorgia – anche lei tra le più attese in vista di Sanremo 2025 – Rkomi viene nuovamente incalzato a proposito della sua particolare stima per Manuela Arcuri. “Ora però sono un po’ imbarazzato, però ciao!”. Ilarità in studio con Caterina Balivo che non può che sottolineare: “Però adesso sei diventato rosso eh!”, con il cantante che simpaticamente aggiunge: “No, è per il sole!”.

Da menzionare anche le ‘scintille sfiorate’ poco prima tra Rkomi e Valerio Scanu; Caterina Balivo ha quasi teso una trappola al cantante di ‘Ora o mai più’ chiedendo: “Di lui che pensi, canta bene?”. L’ex vincitore della kermesse canora non aveva notato il collega in collegamento ma fortunatamente ha asserito: “Si, lui sa cantare”, con il diretto interessato – Rkomi – che ha apprezzato il complimento seppur aggiungendo un commento leggermente ‘tagliente’: “Non poteva dire diversamente…”.

