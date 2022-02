Rkomi spiega testo canzone Sanremo 2022 “Insuperabile”/ “Un ibrido diverso…”

RKOMI A SANREMO 2022CON IL TESTO DELLA CANZONE “INSUPERABILE”: “CI SONO TANTE PARTICOLARITÀ CHE POSSONO SPAVENTARMI, MA NON CI PENSO”

Rkomi conil testo della canzone “Insuperabile” è uno dei 25 big in gara al Festival di Sanremo 2022, dove approda con le idee chiare, consapevole del peso che si troverà sulle spalle quando calcherà il leggendario palco del teatro “Ariston“. In un’intervista concessa a “Tv Sorrisi e Canzoni”, Rkomi ha sottolineato: “Non sono ancora arrivato da nessuna parte, ma con gli anni ho accumulato un po’ di esperienza e ho imparato che le strategie non portano poi a molto, quindi la mia visione è quella di godermi il momento. Paura di Sanremo 2022? Ci sono tante particolarità che possono spaventarmi, ma non ci penso…”.

La gioia di essere tra i cantanti del Festival di Sanremo 2022 è condivisa anche con Elisa, con cui “ultimamente ci siamo visti parecchio per cose nostre, però non abbiamo mai parlato di Sanremo. C’è un rapporto familiare con lei e con molti altri artisti in gara. Per me è una nuova sfida, significa avere paura di nuovo di qualcosa”. Se dovesse scegliere la sua canzone preferita della storia di Sanremo, Rkomi farebbe ricadere la propria scelta su “Vado al massimo” di Vasco Rossi, perché “sono un grande fan”, mentre il brano che più lo rappresenta in questo momento è “Supponiamo un amore” di Rino Gaetano, perché “amo amare”. A Rai Play Rkomi ha inoltre confessato che “musica e sport mi hanno insegnato il controllo, accompagnato dal rischio”.

SIGNIFICATO TESTO “INSUPERABILE” CANZONE SANREMO 2022, RKOMI

Rkomi, in due interviste concesse a “Tv Sorrisi e Canzoni” e Rai Play, ha anche illustrato il testo della canzone “Insuperabile”, con il quale è in gara al Festival di Sanremo 2022. “La canzone rappresenta un nuovo capitolo – ha esordito – . Sicuramente è un ibrido, così come lo è il mio ultimo album, ma dice qualcosa di diverso, a me e a chi la ascolterà”.

E, ancora Rkomi: “Io amo i musicisti e studio con meravigliosi musicisti. Il testo della canzone Insuperabile nasce da un rapporto finito in modo positivo e il suo testo propone una serie di parallelismi a mio avviso molto interessanti. Insuperabile abbraccia molti generi differenti”. Non resta che attendere la terza serata di Sanremo 2022 per riascoltare il testo della canzone “Insuperabile”.

