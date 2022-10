Rkomi, squadra X Factor 2022/ Solo tre posti: chi sono concorrenti scelti per il Live Show?

La squadra di Rkomi a X Factor 2022: chi sono i tre concorrenti scelti?

Per Rkomi, alla sua prima esperienza come giudice di X Factor 2022, è arrivato il momento di scegliere i tre talenti da portare ai Live Show, al via settima prossima giovedì 27 ottobre. Come gli altri giudici, anche Rkomi è uscito dai Bootcamp con 6 concorrenti per il proprio roster, ma adesso è arrivato il momento di dimezzarlo. Alle Last Call, nella squadra di Rkomi c’è Delì Lin, 18enne di origini cinesei proveniente da Preganziol (Treviso), di origini cinesi, che ai Bootcamp si è esibito con una versione piano e voce di “Us” di James Bay.

Manal Harchiche (in arte Manel), 21enne bolognese di origini marocchine, ha incantato il giudice con can sua delicata cover di “Four Five Seconds” Rihanna. Nel roster di Rkomi anche la band The violet end, tre studenti della provincia di Lucca, tra i 17 e i 20 anni. Il gruppo ha presentato un inedito convincendo il loro giudice a dargli una sedia con il meccanismo dello switch.

Rkomi: le ultime scelte prima dei Live Show

Anche Jacopo Rossetto (in arte Iako), 26enne di Vicenza e ora a Milano, fa parte della squadra di Rkomi. Il produttore musicale freelance ha stupito tutti con il suo inedito dal titolo “I.A. (intelligenza artificiale)”. La seconda band che fa parte del roster di Rkomi sono i Santi Francesi, duo milanese. Alessandro e Mario, rispettivamente 24 e 23 anni, ai Bootcamp hanno portato una loro reinterpretazione di “Un ragazzo di strada” dei Corvi. Infine Giorgia Turcato (in arte Didì), studentessa di 20 anni da Lendinara (Rovigo), si è aggiudicata l’ultimo switch di Rkomi con la sua versione eterea di “Save Your Tears” di The Weeknd. Chi saranno i tre concorrenti che Rkomi deciderà di portare ai Live Show? Ricordiamo che ogni squadra deve essere composta da almeno una band.

