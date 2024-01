Roaming in Europa: cosa cambia dal 2024/ Aumenta disponibilità dati e traffico internet

Roaming telefonico in Europa, cambiano le regole nel 2024. Entra in vigore la nuova normativa prevista dalla Commissione Ue sul cosiddetto “Roaming like at home” che prevede l’ampliamento, rispetto alle regole del 2017, della disponibilità per gli utenti di utilizzo dati internet, con più giga per navigare con lo smartphone e una soglia più ampia di minuti a disposizione per le telefonate e per gli Sms da e per l’estero. L’incremento dell’offerta però sarà soggetto a specifici limiti che saranno decisi ed imposti ai clienti dalle singole aziende che operano nell’ambito della telefonia.

I gestori infatti “per un utilizzo corretto” potranno scegliere di applicare condizioni differenti da quelle decise dall’Ue, e anche di poter richiedere una speciale deroga all’Agcom in merito alle soglie di traffico. Altra novità, che era in vigore dal 2022 è la modifica sui costi per roaming internet di 2 euro + Iva per ogni Gigabyte, che dal 2027 sarà dimezzato. Le compagnie telefoniche hanno previsto inoltre di pubblicare specifici chiarimenti da fornire ai loro utenti per spiegare come fare per calcolare effettivamente il traffico a disposizione in base al nuovo regolamento del 1 gennaio 2024.

Nuovo roaming in Europa, come calcolare le soglie massime di traffico voce e dati

In base al nuovo regolamento Ue sul roaming internazionale degli utenti che hanno sim associate a operatori telefonici nel territorio, cambierà la disponibilità di dati e traffico a disposizione. Per capire effettivamente quanto resta da utilizzare e quanto è la soglia massima, le diverse aziende sono intervenute con chiarimenti ufficiali per facilitare la comprensione da parte dei loro clienti. Alcune, come ad esempio WindTre e Vodafone, hanno rilasciato uno specifico tool da utilizzare tramite App che permette di verificare in tempo reale quanti Giga e quanti minuti restano prima che scattino le tariffe aggiuntive.

La regola generale prevede comunque di non sforare il piano sottoscritto, e quindi di avere la stessa disponibilità che si ha nel paese di residenza. Tuttavia, a seconda dei limiti sui costi extra, in alcuni casi il calcolo potrebbe non essere esatto. Per questo c’è una formula valida per tutti che è calcolabile in questo modo: Volume di Gigabyte, che è pari alla spesa mensile prevista per ogni piano, Iva esclusa, diviso per 1,55 e poi moltiplicato per due. 1,55 è infatti il massimo valore in euro che dovrà essere aggiunto nel 2024 al costo del traffico dati. Diminuito quindi negli anni, specialmente se si pensa che solo nel 2019 era pari a 4,50 euro, e nel 2023 a 1,80 euro.











