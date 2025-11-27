Rob, chi è la cantante punk di X Factor: la sua canzone "Cento ragazze" è piaciuta al pubblico ma per qualcuno non è abbastanza

Si chiama Rob, nome d’arte di Roberta Scandurra, uno dei talenti più apprezzati di questa edizione in corso di X Factor 2025. Giovedì scorso Rob ha presentato il suo inedito punk nel talent show, facendosi molto apprezzare dal pubblico. La canzone “Cento ragazze”, che in qualche modo parla di amore, ha riscosso buoni commenti sul web. In tanti hanno accostato la ragazza ad Avril Lavigne nominandola la versione italiana, mentre altri hanno scherzato: “Che bello, è di nuovo il 2003”. In tanti hanno proprio ribadito che questo brano li fa tornare indietro nel tempo, all’adolescenza. “La me 15enne stava saltando sul divano ieri sera” ha scritto una fan.

Delia, chi è l'artista di X Factor 2025/ Fa vibrare il palco con l'inedito "Sicilia Bedda" e il web si spacca

In generale la canzone di Rob è piaciuta molto. “Posso dire? L’inedito che ho amato di più. Puro fuoco” si legge in un commento. Qualcuno, però, ha ribadito come il suo brano sia migliorabile. “Quando uscirai dagli obblighi del programma farai molto di meglio” si legge in un commento. Il riassunto del pensiero comunque è comunque in questo commento: “Bravissima lei però il testo è proprio vuoto.

Chi è il fidanzato di Brina Knauss?/ "Io nella musica grazie al suo aiuto": stanno ancora insieme?

Con un genere così si potrebbe anche osare di più. Il materiale abbonda di questi tempi”. Insomma, Rob bene ma migliorabile, almeno secondo i fan.

Rob, chi è la cantante punk di X Factor 2025: le assegnazioni di questa sera

Questa sera la cantante, nei live di X Factor, canterà due brani assegnati da Paola Iezzi. Si tratta di “Decode” dei Paramore e “Happier than ever” di Billie Eilish. Due assegnazioni che secondo il pubblico sapranno rendere giustizia al grande talento di Rob, e Paola ci spera.

La cantante punk è infatti l’ultima concorrente della squadra di Paola, che spera di riuscire a portarla fino in fondo. Il suo talento d’altronde meriterebbe di arrivare in finale: in attesa di vedere se ci riuscirà, godiamoci la puntata di questa sera.

PierC a X Factor: "La voce più bella" ma l'inedito non convince tutti/ "Manca quel tocco wow"