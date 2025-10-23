Rob entra nel team di Paola Iezzi ad X Factor 2025 ed arriva ai live del talent con grande fiducia ed entusiasmo

Paola Iezzi scommette fiduciosa sulla giovane punk girl Rob

Paola Iezzi accoglie e abbraccia con entusiasmo Roberta Scandurra, in arte Rob, nel suo team di X Factor 2025. La giovane artista siciliana ha stregato un po’ tutti durante le prime fasi del programma e ora approccia ai live con grandi aspettative. Ispiratasi al genere del pop-punk, la camaleontica cantante e concorrente di X Factor vanta già un percorso degno di nota prima del suo ingresso nel talent show di Sky.

Nel 2022, infatti, si è aggiudicata il Tour Music Fest, con il titolo di “Artist of the year”. Un anno dopo ha frequentato il workshop Songwriting alla Berklee di Boston, ottenuto grazie ad una borsa di studio attribuitale dai suoi insegnanti del college. Insomma, abbiamo a che fare con una concorrente davvero interessante, che può stupire e crescere ancora moltissimo.

Rob scalda i motori in vista del live di X Factor 2025: cosa bolle in pentola?

Paola Iezzi è pronta a supportare la sua allieva in questa fase dedicata ai live di X Factor. Rob ha tutte le potenzialità per arrivare fino in fondo e giocarsi le sue carte per la vittoria. Fin qui sembra sia piaciuta moltissimo non solo ai giurati, ma anche al pubblico a casa che ha espresso grande apprezzamento attraverso i social. Evidentemente, in queste settimane, la sua energia è arrivata dritta al cuore dei fan di X Factor e per alcuni infatti è tra le possibili favorite.

Tutto questo dopo averla vista all’opera con le sue performance energiche. Basti ripensare a “Heads Will Roll” degli Yeah Yeah Yeats: una performance ricca, intensa e travolgente. Stasera, giovedì 23 ottobre, finalmente rivedremo Rob scatenarsi sul palco con una nuova esibizione. Riuscirà a stupirci ancora?