“Rob Cohen mi ha stuprato”/ Asia Argento come la figlia del regista Valkyrie Weather

“Rob Cohen mi ha stuprato”, l’accusa di Asia Argento a Verissimo

Come un fulmine a ciel sereno arriveranno oggi dal salotto di Verissimo le accuse di Asia Argento al regista Rob Cohen. Proprio come fatto in passato con Weinstein, l’attrice e produttrice avrà modo di lanciare nuove accuse rivelando di uno stupro subito da Cohen durante le riprese di xXx. La rivelazione choc ha fatto già il giro del mondo nelle scorse ore quando il comunicato stampa della trasmissione ha lanciato le anticipazioni della lunga intervista di oggi, intervista in cui lei rivelerà di essere stata stuprata dal regista dopo aver bevuto la droga dello stupro che lui teneva in alcune bottiglie. Solo in un secondo tempo è riuscita a capire quello che fosse successo grazie ad un amico che le ha aperto gli occhi ed è proprio per questo che non lo ha denunciato, nemmeno pubblicamente, fino ad oggi. Forte delle dichiarazioni della figlia Valkyrie Weather, Asia Argento ha deciso di dire la verità su di lui così come hanno fatto altre donne in questi ultimi mesi.

L’accusa della figlia del regista Valkyrie Weather di due anni fa

Valkyrie Weather, una donna transgender di 32 anni nata Kyle Cohen, ha denunciato pubblicato il padre Rob Cohen accusandolo di violenza sessuale in un post su Facebook pubblicato un paio di anni fa. In particolare, proprio la figlia ha rivelato: “Quando ero molto giovane, Rob ha usato il mio corpo per la sua gratificazione sessuale. Mia madre ha assistito a una delle aggressioni quando avevo tra i due ei due anni e mezzo e da allora ha confermato ciò che ha visto”. La stessa ha poi confermato di ricordare vagamente le violenze subite ma di ricordare bene il posto, il giorno e anche il dolore che ha provato. Raggiunto da THR, Rob Cohen ha negato tutto definendo l’accusa di sua figlia “categoricamente falsa” e dicendo: “Spero e prego che un giorno, mia figlia si renda conto che non importa quello che qualcuno dice o vuole farle credere, è sia falso che inimmaginabile”. Nel suo post su Facebook, Weather ha anche affermato che Cohen l’ha portata a vedere le prostitute in stabilimenti in Thailandia e Repubblica Ceca a partire da quando aveva 13 anni proprio perché non “era il bambino che suo padre voleva”. Il regista invece ha negato le violenze sulla figlia puntando il dito contro l’ex moglie rea di averlo accusato di molte cose durante il procedimento di custodia, incluso questo ma alla fine il Tribunale gli ha concesso la piena custodia.



