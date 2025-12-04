Rob in finale a X Factor: la concorrente ha avuto una crescita importante ed è riuscita a conquistare tutti! Trionferà sul palco di Napoli?

Quella di Rob è una delle voci più belle di questa edizione di X Factor. La cantante punk è riuscita a conquistare tutti fino ad approdare in finale e la sua grande voce non è passata affatto inosservata, valorizzata dalla sua coach Paola Iezzi e apprezzata dal pubblico. Proprio Paola Iezzi, a un passo dalla finale, ha dedicato a Rob queste parole: “Hai fatto un percorso incredibile e sei cresciuta tantissimo in pochissimo tempo percéè oltre ad avere un talento artistico innegabile, sei umile, intelligente, educata, aperta, sveglia e determinata. Hai tutte le caratteristiche per potercela fare e realizzare il tuo sogno“. E Rob non è rimasta in silenzio: nel corso dell’ultimo Ante Factor, che anticipa la finale, Rob ha tenuto a ringraziare proprio lei su tutti, sottolineandone bellezza e bravura.

Ricordando il primo provino, invece, Rob ha raccontato: “Ero in ansia, ero convinta che non mi avessero preso e dopo quel pre casting ho pianto. Allo stesso tempo ero felicissima”. Quel provino, sulle note di Gianna Nannini, per Roberta è andato alla grande, tanto da permetterle di entrare nella squadra di X Factor e fare un percorso di grande crescita fino ad approdare in finale. Questa sera, sul palco di Napoli in piazza del Plebiscito, Rob avrà modo di dimostrare tutte le sue qualità nella speranza di vincere.

Rob in finale a X Factor: “Ha quel qualcosa in più…”

In attesa di sentirla cantare in finale di X Factor, i fan già sperano di vederla trionfare. Diversi i commenti sui social che elogiano le sue grandi capacità: “Quest’anno il livello è alto, ma Rob ha quel qualcosa in più che la potrà realmente lanciare. Bravissima Paola che ha saputo valorizzarla al massimo” si legge in un commento. E ancora altri definiscono la sua voce “spaziale, potente e unica”. Insomma, sono in tanti a fare il tifo per lei e questa sera Roberta Scandurra potrebbe davvero vincere.

Questa sera Rob si esibirà per con “my song” sulle note di Città vuota di Mina, poi ancora per i “best of” sulle note di Un’emozione da poco di Anna Oxa, Bring Me to Life degli Evanescence, Ti sento dei Matia Bazar. Infine canterà il suo inedito, “Cento ragazze“.