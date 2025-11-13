Rob pronta a cantare "Bring me to life" nel quarto live di X Factor. La cantante arriva alla puntata di stasera con l'hype del pubblico: "È la sua!"

Si chiama Rob la giovane artista di X Factor, nome d’arte di Roberta Scandurra, nata a Catania nel 2005. Nella squadra di Paola Iezzi, questa sera la giovane artista sarà chiamata a esibirsi sulle note di “Bring me to life” degli Evanescence. Un’assegnazione che ha fatto impazzire il web: secondo tanti, infatti, il brano è proprio perfetto per lei e per questa ragione le aspettative sono altissime.

Viscardi a X Factor sulle note de "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli/ Il web: "Assegnazione non giusta"

Questi alcuni dei commenti arrivati sui social: “Finalmente Rob canta “Bring me to life”, secondo me spaccherà” e ancora “Rob per me stavolta diventa un uragano, è la sua canzone quella”. C’è anche chi proprio non contiene l’entusiasmo: “SIIIIIIII BRING ME TO LIFE, FINALMENTE HANNO ASCOLTATO LE PREGHIERE” scrive ancora un fan. Insomma, il pubblico di X Factor non vede l’ora di ascoltare l’esibizione di Rob di questa sera e lei è pronta a stupire tutti.

Delia con un medley nel quarto live di X Factor/ Pronta a stupire con qualcosa di diverso!

Rob, quarto live di X Factor: “L’unica che non sbaglia una nota”

La giovane artista catanese, Roberta in arte Rob, nel 2022 ha vinto il Tour Music Fest, con il titolo di “Artist of the year”. Nel 2025 ha deciso di prendere parte a X Factor, entrando fin da subito nel cuore dei giudici che ne hanno apprezzato le potenzialità e la voce intensa. Nel terzo live di X Factor, di una settimana fa, Rob si è esibita sulle note di “What’s Up?” in chiave punk: la sua esibizione ha convinto davvero tutti.

“A me sembra l’unica che non sbaglia una nota” si legge in un commento. E ancora: “Lei davvero brava. Mi ricorda molto la grinta di Hayley Williams dei Paramore”. In un altro commento ancora si legge: “Meriti di vincere per le tue capacità, impegno, solarità e energia pazzesca che trasmetti. Potrei essere ipoteticamente la tua mamma e mi emozioni tantissimo“. Insomma, Roberta sta convincendo tutti e secondo alcuni potrebbe persino vincere.

Tomasi a X Factor con "I giardini di marzo" di Lucio Battisti nel quarto live/ Pronto a emozionare ancora