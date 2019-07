Robben si ritira/ “La decisione più difficile di tutta la mia vita”

Arjen Robben si ritira, il calciatore olandese ha deciso di lasciare il calcio. Ad annunciarlo è lo stesso calciatore ormai ex Bayern Monaco senza troppi giri di parole sul suo profilo di Twitter. Ha specificato brevemente di aver preso quella che è stata la decisione più difficile della sua vita. Dopo una carriera di grandi successi l’esterno d’attacco negli ultimi anni era sparito un po’ dai radar per qualche infortunio di troppo e per l’età che naturalmente è andata avanti. Sicuramente lascia un vuoto difficile da colmare nel calcio internazionale, visto che per diversi anni è stato uno dei più grandi nel suo ruolo. Di recente si era parlato di un suo possibile ritorno al Psv Eindhoven, con Van Bommel che aveva specificato come ci fosse stato più di un contatto. Alla fine però la decisione ha portato il calciatore a decidere di appendere le scarpette al chiodo.

Robben si ritira, la sua carriera

Per i nati tra fine anni ottanta e inizio novanta Arjen Robben è stato un idolo. Negli anni infatti il calciatore, che ha deciso oggi di ritirarsi, era riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nell’olimpo dei grandi calciatori con un modo di fare tutto suo. La carriera era iniziata nel Groning dove era diventato professionista. L’esplosione era arrivata nel Psv Eindhoven che gli era valsa non solo la chiamata in nazionale ma anche quella del Chelsea. Dopo 67 presenze con i blues il ragazzo era riuscito a dimostrare di valere anche la maglia del Real Madrid, trovandosi però a giocare un po’ di meno in quella che all’epoca era la patria dei galaticos. La storia l’ha fatta però soprattutto al Bayern Monaco dove ha dimostrato di essere tra i più forti al mondo con ben 201 presenze.

