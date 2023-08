Robbie Robertson è morto, celebre leader di The Band/ “Era un gigante della musica”

Robbie Robertson è morto all’età di 80 anni: mondo della musica in lutto

Robbie Robertson è morto ieri, 9 agosto, all’età di 80 ma le cause del decesso non sono state divulgate. Storico leader di The Band, gruppo che ha accompagnato Bob Dylan per anni, è rimasto impresso negli annali del rock con successi quali: The Weight e The Night They Drove Old Dixie Down.

Silvana Erzembergher assolta dall'accusa di omicidio/ 71enne affetta da manie di persecuzione e allucinazioni

Il chitarrista e cantautore ha anche lavorato alle colonne sonore di film per Martin Scorsese divenute celebri, tra cui: The Departed e The Irishman. La sua band ha modellato e rivoluzionato la musica popolare americana degli anni’ 50 e 60. Sin da giovanissimo Robertson è stato rapito dai suoi della musica statunitense, e ha cominciato da autodidatta ascoltando artisti del calibro di: Buddy Holly, Aretha Franklin e Velvet Underground.

Benedetta Cristofani, prime parole dopo la fuga/ "Non fatemi più stare con mio padre"

Robbie Robertson: i tributi social al leader di The Band

Numerose le personalità del mondo dello spettacolo e musicali che hanno offerto un tributo sui social al cantautore e chitarrista, venuto a mancare ieri. “Inutile dire che era un gigante, che il suo effetto sulla forma d’arte è stato profondo e duraturo. Non c’è mai abbastanza tempo con qualcuno che adori. E io ho adorato Robbie” ha affermato Martin Scorsese.

Anche l’artista Jason Isbell si è unito al cordoglio: “Penso che sia giusto dire che senza la sua influenza la musica che facciamo sarebbe molto diversa da quella che amiamo”. Ronnie Wood ha aggiunto con dolore: “Robertson era un uomo adorabile, un grande amico e mi mancherà molto”. Anche Joni Mitchell ha condiviso un pensiero per l’artista: “Riposa in pace, leggendario chitarrista solista di The Band, collega canadese e amato collaboratore. Possano la sua eredità e la sua armonia musicale risuonare per le generazioni a venire.”

Attirano un 17enne con ritardo in una trappola: botte e insulti/ 4 giovani romani a processo

© RIPRODUZIONE RISERVATA