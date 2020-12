Robbie Williams / “Ho rischiato di morire”, la rivelazione choc (Che tempo che fa)

Robbie Williams ospite di lusso da Fabio Fazio per la nuova puntata di Che Tempo che Fa. Dopo il successo dell’ultimo singolo «Can’t Stop Christmas», dove il cantante indossa i panni del premier britannico Boris Johnson e invita il popolo a restare nella propria casa per difendersi dal Coronavirus, Robbie Williams si prepara all’abbraccio virtuale col pubblico italiano. Nell’intervista con Fabio Fazio, inevitabilmente, si toccheranno i temi della pandemia e della crisi economica causata dall’emergenza sanitaria. Ma non solo, ovviamente. Musica, curiosità e aneddoti, per quella che si profila a tutti gli effetti una grande ospitata. L’attesa del pubblico è stellare, forse perché Robbie Williams quando parla lascia sempre il segno. Come la rivelazione sulla bizzarra dieta ai frutti di mare, che lo avrebbe quasi ucciso. “Mangiavo pesce due volte al giorno e avevo il più alto livello di avvelenamento da mercurio che il medico avesse mai visto”, ha svelato la star a “Radio X”.

Robbie Williams, fan allarmati per le sue condizioni di salute ma…

La dieta ai frutti di mare che avrebbe messo in pericolo la vita di Robbie Williams ha subito messo in allerta i fan. Anche se il cantante, nella medesima intervista, ha subito cambiato argomento, mostrando la sua solita ed incredibile ironia. “Sapete cosa ho pensato quando me l’ha detto? Ho vinto! Questo è il modo in cui funziona il mio ego. Hai detto il più alto? Grazie! Ho vinto io il premio mercurio”. Fortunatamente Robbie Williams è corso tempestivamente ai ripari, interrompendo quel tipo di regime alimentare evidentemente squilibrato. Si parlerà, molto probabilmente, anche di questo nella nuova puntata di Che Tempo che Fa. L’ex dei Take That ha sempre molto da dire ed è solito annunciare novità. Come l’inizio della nuova dieta a base vegetale, che iniziato dopo aver sostenuto gli esami: “Avrei potuto morire di avvelenamento per mercurio e arsenico”, ha annunciato.



