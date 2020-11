Robbie Williams, intervista in esclusiva su Rtl 102.5/ Presenta Can’t Stop Christmas

Nuova grande esclusiva su RTL 102.5. Domani pomeriggio, 25 novembre, a partire dalle 16, la radio più ascoltata d’Italia intervisterà Robbie Williams in esclusiva in Radiovisione (Canale 36 DTT e 736 di Sky) all’interno di The Flight condotto da La Zac e Fabrizio Ferrari. Un’intervista imperdibile per tutti i fan della star e non solo. Robbie Williams si collegherà in diretta da Londra con RTL 102.5 per raccontare le ultime novità musicali che lo vedono protagonista. In particolare l’artista, che risulta essere il solista con il maggior numero di album alla numero 1, presenterà il suo nuovo singolo “Can’t Stop Christmas” (Columbia Records/Sony Music). Si tratta di una versione tutta nuova dell’omonimo classico, contenuto nella versione deluxe dell’album “The Christmas Present”.

Robbie Williams inaugura il Natale con Can’t Stop Christmas

Robbie Williams inaugura questo Natale sicuramente anomalo per molti aspetti con una canzone che si configura come uno specchio di ciò che stiamo vivendo. Si tratta infatti di una canzone adeguata a questo strano Natale 2020, in cui si fa cenno ad incontri “solo virtuali”, possibili grazie a piattaforme come Zoom e FaceTime. Si parla però anche di disinfettanti per le mani e di distanziamento sociale. C’è però un filo conduttore alla base della canzone: l’amore. “Can’t Stop Christmas” parla di un Natale che, nonostante le difficoltà di questa pandemia, non può essere fermatio: di affetti, sentimenti e ovviamente anche di Babbo Natale.





