Robbie William si sente male durante il concerto e vomita sul palco: poi svela la causa del malessere.

Robbie Williams ha fatto preoccupare tutti i fan presenti al concerto che la popstar inglese ha tenuto a Monaco di Baviera. Tutto è accaduto sabato scorso quando l’ex componente dei Take That si stava esibendo davanti a 100mila fan che hanno invaso la città tedesca per ripercorrere quella che è la carriera di Robbie Williams attraverso le sue canzoni. Nessuno, però, si aspettava ciò che, poi, è realmente accaduto. Mentre faceva sognare tutti sulle note della sua celeberrima She’s the One, il cantante inglese ha dovuto interrompere l’esibizione.

La band, tuttavia, ha continuato a suonare mentre il pubblico ha continuato a cantare il successo di Robbie Williams che, visibilmente pallido, si è allontanato verso il retro del palco per vomitare. Ad aiutare il cantante è stato un membro dello staff che, dopo essersi reso conto della situazione, è intervenuto tempestivamente.

Robbie Williams svela il motivo del malessere

Dopo essere rimasto dietro le quinte per qualche secondo per potersi riprendere, Robbie Williams è tornato sul palco e il pubblico lo ha accolto con grandi applausi. Williams ha così ripreso il concerto riuscendo a portare a termine lo spettacolo. Successivamente, sui social, il cantante inglese ha svelato la causa del suo malessere: “Avevo mangiato troppe caramelle alla nicotina”, le parole di Williams che ha scatenato i commenti ironici dei fan.

Un piccolo malessere, dunque, quello di Williams che, per qualche minuto, ha spaventato il pubblico presente al concerto di Monaco di Baviera. Una disavventura che non ha impedito all’ex Take That di riprendere il suo live continuando a regalare emozioni al suo pubblico.

