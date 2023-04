Robbie Williams: “Niente ses*o in matrimonio con Ayda”/ “Prendevo testosterone, poi…”

Robbie Williams, in una intervista al The Sun, ha parlato del suo matrimonio con l’attrice americana Ayda Field. Il cantautore ha ammesso che a causa dei suoi problemi di salute, la frequenza dei loro rapporti sessuali si è azzerata, ma che ciò non ha compromesso la loro felicità di coppia. “Il se**o mancato da sposati è un problema soltanto se le due persone non sono sulla stessa lunghezza d’onda, se uno lo vuole e l’altro no. In realtà, però, tutti sanno che è normale non farlo. Ad un certo punto si preferiscono le coccole oppure guardare un film insieme”.

La loro, tuttavia, non è stata una vera e propria scelta. “Sono stato sotto il testosterone per un po’ per curare la depressione ma, poiché ne ero diventato dipendente, ho dovuto smettere. Ho iniziato ad avere queste enormi spalle quadrate, sembravo un portiere. Non avevo un bell’aspetto. Il se**o che abbiamo fatto quando ero sotto il testosterone però è stato incredibile. Eravamo insaziabili. Ciò dimostra quanto siamo davvero innamorati l’uno nell’altro”, ha raccontato. La situazione da quel momento è cambiata, ma la coppia non ne ha fatto un dramma.

Robbie Williams e Ayda Field hanno trovato la felicità in aspetti diversi da quelli prettamente fisici. “Penso che la gente confonda il se**o con l’intimità. Ci coccoliamo e ci baciamo sempre, ci teniamo per mano e ci tocchiamo quando stiamo guardando la TV sul divano o un film o qualsiasi altra cosa”, ha rivelato l’attrice al The Sun. “L’intimità è il lato importante e significativo dell’amore. Ho amici che si sentono obbligati a fare sesso con i loro mariti e deve essere terribile”.

La coppia, da parte sua, ha provato a tornare a letto, ma senza esito. “A volte ci proviamo. Ho chiesto anche a Robbie se ha del testosterone di riserva. Lui è inamovibile: ‘No, se lo avessi, sarebbe nel mio corpo, non in un mobiletto del bagno’, mi risponde. Questa temo sia il risultato di una dipendenza”. La libido del cantante adesso è dunque del tutto assente, ma preferisce così. “Mi mancano i vecchi tempi. È stato un periodo divertente. Quando Ayda si volta verso di me sul divano e dice: ‘Dovremmo fare se**o’, mentre io sono seduto lì a mangiare un mandarino, do una scrollata di spalle e andiamo avanti per la nostra strada”, ha concluso.











