Robbie Williams, attualmente impegnato in tour, ha spiazzato i fan con una confessione inedita e dolorosa sulla sua vita privata. Dopo il malore che lo ha costretto ad interrompere momentaneamente un concerto, l’ex Take That è tornato ad esibirsi in Germania e, durante lo spettacolo, ha deciso di aprire il proprio cuore confidando la grande paura che sta vivendo. Arriva un momento, nella vita di tutti, in cui si smette di essere figli per cominciare a prendersi cura dei propri genitori. Un momento che segna una svolta nella vita di tutti e che rappresenta il passaggio all’età adulta. Un passaggio che, oggi, Robbie Williams ammette di non essere pronto ad affrontare.

Nonostante viva da solo da tempo, abbia girato il mondo, sia riuscito a costruire una grande carriera formando anche una famiglia tutta sua, di fronte alla malattia dei genitori, l’artista mostra tutta la sua vulnerabilità sfogandosi con chi lo ha sempre seguito per la musica.

Le parole di Robbie Williams sulla malattia dei genitori

“Mia madre ha la demenza e non sa più chi sono. Non sa nemmeno più dove si trova. Mio padre ha il Parkinson e non può uscire di casa“: con queste parole, Robbie Wiliams ha parlato della malattia di mamma Janet e papà Peter a cui è fortemente legato. L’artista, inoltre, ha rivelato che anche la madre di sua moglie, l’attrice Ayda Field, ha problemi di salute: «Mia suocera, che adoro e venero con tutto il cuore, ha tre malattie. È malata di lupus, Parkinson e cancro. È una donna coraggiosissima e sta lottando, lottando, lottando».

Un momento difficile per Williams che, poi, sul palco ha ricordato i momenti in cui il padre “cantava con me ogni sera sul palco, usciva, rubava la scena, era affascinante e poi andava nel backstage a bere un bicchiere di vino rosso. È un posto strano questo posto in cui ci troviamo a 51 anni. È molto strano essere adulti. Non sono pronto», ha concluso.