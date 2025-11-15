Robbie Williams sta perdendo la vista: “Non distinguo più il pubblico”. Il dramma dietro le iniezioni per dimagrire.

Robbie Williams ha paura di diventare cieco da un occhio dopo che ha iniziato una cura dimagrante a base di molecole che hanno avuto una cattiva conseguenza sulla sua vista. La popstar assume infatti il Mounjaro, famoso farmaco che contiene semaglutide, e, secondo alcuni paper scientifici potrebbe portare alla cecità.

“Sono stato uno dei primi a fare queste iniezioni, ma quello che sto notando è che la mia vista non è un granché. È da un po’ che è offuscata, e sta peggiorando“, ha detto Robbie Williams al Sun, spiegando di essere sicuro che non si tratta dell’età, ma di queste iniezioni. Di certo, la situazione è piuttosto preoccupante: “Sono andato a una partita di football americano l’altra sera e i giocatori erano solo delle macchie su un campo verde davanti a me. E ho pensato: ‘Che c* sta succedendo?’”.

Robbie Williams contro la cecità: “Continuerò a prendere il farmaco“

C’è grande ansia per i fan di Robbie Williams dopo la sua dichiarazione al Sun. Il cantante ha deciso di rompere il silenzio riguardo ai farmaci che assume, dato che ancora oggi si parla poco delle loro conseguenze. Lui stesso si è reso conto solo dopo diverso tempo che la cura dimagrante stava avendo un effetto negativo sulla sua vista: “La prescrizione è cambiata, ho dovuto comprare un sacco di occhiali nuovi. Lo stanno vivendo tutti, perché io dico alla gente che so che lo usa: ‘Offuscata, vero?’. E loro: ‘Oh m****, è per quello?’“, continua Robbie. Eppure, la popstar non accenna a fermare la cura, ma dice di voler continuare ad utilizzare il farmaco fino a che non sarà completamente cieco.

Pare che nonostante le ripetute segnalazioni di disturbi oculari dati dal Mounjaro gli scienziati non si trovino ancora d’accordo sugli effetti negativi. La priorità di Robbie Williams, che ha anche dichiarato di avere la sindrome di Tourette, è quella di prendersi cura del proprio corpo, tanto che svela di volersi fare un lifting il prossimo anno. Ha già scelto il chirurgo, Steven Levine.