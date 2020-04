Robby e Toby missione spazio/ Su Italia 1 il film con Sam Riley (oggi, 28 aprile)

Pubblicità

Robby e Toby missione spazio va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, martedì 28 aprile, a partire dalle ore 15:55. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2016 con una coproduzione tra Belgio e Germania alla quale hanno preso parte diverse case cinematografiche tra cui la Studio Canal. La regia di questo film è stata curata da Wolfgang Gross, il soggetto è stato scritto da Boy Lornsen e la sceneggiatura porta la firma di Jan Berger. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Helmut Zerlett, il montaggio è stato eseguito da Martin Wolf e il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Armin Golisano. Nel cast figurano tra gli altri Arsseni Bultmann, Alexandra Maria Lara, Sam Riley, Friedrich, Bjarne Madel e Ralph Caspers.

Robby e Toby missione spazio, la trama del film

Ecco la trama di Robby e Toby missione spazio. Toby è una giovane ragazzo di 11 anni da sempre grande appassionato di tecnologia e non a caso è riuscito a sviluppare delle competenze nel campo della robotica. Vive insieme ai propri genitori all’interno di una piccola cittadina della Germania del nord dove però viene puntualmente preso di mira dai propri compagni di scuola che lo vedono come il classico secchione in quanto è particolarmente bravo in tutte le materie scolastiche. La sua vita, insomma, va avanti tra un interessante studio casalingo e soprattutto i tanti scherzi che alcuni bulli del quartiere e della propria scuola gli fanno costantemente. Un giorno incontra uno strano robot che sembra essere arrivato da un altro pianeta per via di un errore.

Il giovane ragazzo si interessa particolarmente alla sua ricetta e quindi decide di aiutarlo per consentirgli di ritornare nel pianeta dal quale è arrivato. In ragione di ciò, riescono a scoprire che i genitori del robot si trovano nel polo nord per portare avanti le proprie ricerche. A questo punto il ragazzo mette a disposizione del robot tutte le proprie competenze in ambito ingegneristico e riescono a costruire un macchinario che possa permettere loro di raggiungere la zona desiderata. Purtroppo sulle loro tracce c’è un potente proprietario di un’azienda di robotica interessata a mettere le mani su robot per sfruttare la sua tecnologia e quindi utilizzarla per avere successo nel proprio settore. Il ragazzo e il robot si ritroveranno quindi a vivere un’incredibile avventura nella quale dovranno fronteggiare due agenti speciali che hanno quale principale obiettivo quello di catturarli e quindi di portarli nelle laboratorio dell’azienda robotica. In questa loro avventura faranno la conoscenza del guardiano del faro di una delle stazioni più a nord della Germania e in particolare del vecchio continente e soprattutto una ragazza con la quale stringeranno un’importante amicizia che sarà loro molto d’aiuto.



