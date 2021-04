Roberryc, Roberta Carluccio, sfilata intimo Ciao Darwin a grande richiesta/ Stivali e lato B in vista…

Roberryc sfilata intimo Ciao Darwin a grande richiesta

Lascerà davvero poco all’immaginazione questa sera Roberryc quando calcherà la passerella della sfilata di Ciao Darwin 8. La puntata di tv contro web torna in ond ain replica proprio questa sera, dopo lo slittamento della scorsa settimana, e in passerella troveremo una delle influencer più amate e seguite visto che il suo account è ormai vicino ai 2milioni di followers e altri potrebbero arrivare questa sera dopo la sua sfilata. La giovane modella dalle curve pericolose calcherà la passerella con una vestaglia nera fino a quando, arrivata al cospetto del pubblico, non se lascerà scivolare di dosso mostrando poi il suo lato B di tutto rispetto. Chi frequenta il suo profilo social conosce bene le sue curve che continua ad allenare e che mette in mostra in diverse parti del mondo, da Dubai alla Spagna.

Dalle polemiche per i viaggi all’estero alle voci di un figlio dal compagno Boro Boro

Proprio questi suoi viaggi ‘lavorativi’ nei giorni scorsi sono finiti nel mirino del web che continua ad accusare lei, e le sue colleghe, di approfittare della situazione per continuare a spostarsi quando i comuni mortali sono confinati in casa. Roberta Carluccio, in arte RoberryC, infatti, ha deciso di volare a Tenerife insieme ad alcuni amici proprio a pochi giorni dalla Pasqua e questo ha creato non poco scompiglio tanto da tenersi in dovere di rispondere alle accuse che le hanno rivolto. La fitness influencer di cui si è parlato anche a Live non è la d’Urso mettendo nel calderone tutte quelle che come lei sono all’Estero, alcune fingendo di andare a lavoro fuori dai confini italiani, ha risposto a tono confermando che a Tenerife, così come ogni altro luogo della Spagna, si può viaggiare non solo per lavoro ma anche per turismo e quindi ha poi invitato tutti a rivolgersi al Ministero per qualsiasi tipo di polemica o richiesta. Al suo fianco, manco a dirlo, c’è il suo amato rapper Boro Boro, con il quale ormai sta da due anni, tanto che nei giorni scorsi si è parlato anche di una possibile gravidanza per lei, notizia poi non confermata anzi smentita.

