Robert Andrich, la moglie: “Non voglio che giochi in Roma Bayer Leverkusen”/ Ma va in campo e segna

Robert Andrich, calciatore del Bayer Leverkusen, ha rivelato poche ore fa in una intervista al sito tedesco Kicker che la moglie Alicia non voleva che scendesse in campo contro la Roma per la semifinale di andata di Europa League a causa di un brutto presentimento. Una sensazione probabilmente frutto anche del ricordo di quanto accadde lo scorso anno, quando proprio allo Stadio Olimpico il centrocampista si fratturò il metatarso sinistro, chiudendo anzitempo la sua stagione.

Né il calciatore né tantomeno il suo allenatore, però, hanno ascoltato la donna. Robert Andrich infatti è sceso regolarmente in campo nell’undici titolare. E menomale, almeno per il Bayer Leverkusen. Il centrocampista infatti ha firmato il raddoppio dei tedeschi, con tanto di fragorosa esultanza che ha dato non poco fastidio agli avversari, tanto da scatenare una piccola rissa. È ad ogni modo uno 0-2 pesante, che quasi blinda il passaggio del turno di Europa League. Non sarà facile per i giallorossi rimontare al ritorno in trasferta e accedere alla finale della competizione.

Robert Andrich e la moglie Alicia genitori per la seconda volta: la gioia fuori dal campo

Alicia, la moglie di Robert Andrich, è quindi inevitabilmente tornata sui suoi passi al triplice fischio del match di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen. Il calciatore non solo non si è fatto male, ma ha anche dato il meglio di sé con una rete. Non può che esserne felice la donna, che ha esultato a mezzo social.

“Oh sì. Penso che dovremmo avere più figli”, ha scritto su Instagram. Il riferimento è al fatto che soltanto una settimana fa (il 24 aprile, per la precisione) i due sono diventati per la seconda volta genitori. Dopo Malia, nata nel 2021, è arrivato Matteo. Il parto non è stato dunque l’unico lieto evento di questi giorni anche se “è un’emozione insuperabile”, ha precisato il calciatore.

