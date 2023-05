Robert De Niro diventa papà a 79 anni/ Svelata l’identità della compagna

Robert De Niro diventa ancora una volta papà: la rivelazione

Può dirsi una tra le celeb più influenti nella storia della filmografia e il cinema di sempre, Robert Anthony De Niro, che rilascia una rivelazione inaspettata sulla sua paternità. Attore, regista e produttore cinematografico di prestigio statunitense e con cittadinanza italiana, in un nuovo intervento mediatico Robert torna a raccontarsi a tutto tondo, sviscerando la paternità raggiunta all’età di 79 anni. Un nuovo traguardo nella vita della celebrità nel mondo che é ora in pasto alla curiosità degli amanti del gossip, e c’é chi tra i curiosi, in particolare nel web, si interrogherebbe dell’identità della compagna che rende Robert De Niro di nuovo padre.

La rivelazione del nuovo traguardo di paternità arriva dal diretto interessato in una recente intervista con Brittnee Blair in onda a Et Canada. Ebbene sí, Robert rende noto si essere padre di sette figli, di cui l’ultimo avuto di recente…gli altri sei figli dell’attore sono Drena, Raphael, Ulian, Elliot, Aaron ed Helen. “Sette in realtà… Ho appena avuto un bambino”, fa sapere nell’intervista il vippone, quando é incalzato sullo status di padre.

Il nuovo step della round interview del momento, che vede Robert protagonista, avviene nel mezzo della campagna promozionale del film About my father. Alla domanda su come sia la sua vita con sei figli, nel dettaglio, Robert De Niro replica, rimarcando: “In realtà ne ho sette. Sono appena diventato padre di un bambino”. Tuttavia, al momento della rivelazione si trincera in un silenzio mediatico rispetto all’identità della compagna che lo ha reso padre a 79 anni, ma intanto sulla base delle fonti insider Il sussidiario.net indica La campionessa di tai chi Tiffany Chen, come la donna top secret.

I due presunti compagni ufficiali non hanno ad oggi mai vuotato il sacco, ma nel marzo scorso Tiffany Chen e Robert De Niro venivano fotografati insieme mentre lasciavano il ristorante Giorgio Baldi a Santa Monica. E in quell’occasione, la campionessa sembrava, almeno all’apparenza, sfoggiare un pancione sospetto di una gravidanza in corso. La celebrity couple, che ha collaborato in The Intern nel 2015, veniva inoltre avvistata in un viaggio iberico al caldo della Spagna, nel 2022.

