Robert De Niro: “Mi sento molto italiano”/ “Scorsese? Lo conobbi da bambino”

Robert De Niro, tra i più celebri ed apprezzati attori e registi, si è recentemente raccontato sulle pagine del quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung. L’occasione è quella della presentazione del nuovo film “About my father”, uscito nelle sale la scorsa settimana. Ha recitato in ogni genere di film, con i copioni e le parti più disparate, ed infatti confessa che “per me è importante che la storia abbia una certa veridicità. Devo credere a quello che leggo e sono interessato”.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei fidanzati?/ Spunta la segnalazione: insieme nello...

Parlando delle sue origini, Robert De Niro racconta che “i miei bisnonni paterni sono arrivati negli Stati Uniti dall’Italia, ma la mia storia familiare è anche molto irlandese”. Origini italiane, dunque, come il protagonista che interpreta nel nuovo film, e confessa che “mi identifico molto con la mia parte italiana“. Non sa dire il perché, e neppure “cosa sia lo spirito italiano”, ma comunque “lo sento dentro di me”. Robert De Niro, però, confessa anche, senza troppi peli sulla lingua, di parlare italiano “ma non in modo fluente. Sufficientemente per semplici conversazioni e per ordinare qualcosa nei ristoranti”, ma nulla di più.

PROJECT WOLF HUNTING/ Un viaggio dritto all'inferno

Robert De Niro e il rapporto con Martin Scorsese

Passando oltre, ma rimanendo comunque in tema, Robert De Niro, che nel nuovo film interpreta un personaggio molto legato alla figura di suo padre, “il mio rapporto [con suo padre, che gli ha trasmesso una grandissima eredità artistica] era completamente diverso. Lo amavo, senza dubbio, ma non eravamo strettamente legati”, come lo sono invece i personaggi reali su cui è basato il film.

Parlando, invece, del suo rapporto con Martin Scorsese, Robert De Niro racconta che di sentirsi “molto fortunato che ci conosciamo e lavoriamo assieme da così tanto tempo. Se potessi fare altri dieci film con lui, non mi dispiacerebbe affatto”. Ricorda che “le nostre strade si sono incrociate quando ero ancora un bambino. L’ho visto nel quartiere di New York e, anche se non faceva parte della mia cerchia di amici, avevamo un conoscente in comune che faceva parte di entrambi i gruppi, e oggi siamo così vicini”. Chiudendo su Scorsese, Robert De Niro racconta che “lo trovo incredibile“.

Justice League/ Film con Batman e Wonder Woman insieme, oggi 29 maggio 2023 su Italia 1

© RIPRODUZIONE RISERVATA